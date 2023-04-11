Голосовать нельзя запретить

На сентябрь 2023 года в четырех новых субъектах РФ запланированы выборы в региональные парламенты, но в условиях введенного там военного положения, по соответствующему федеральному конституционному закону, выборы и референдумы не проводятся. По сведениям “Ъ”, внутриполитический блок Кремля рассматривает разные варианты того, как обойти это ограничение — от изменения профильного закона до «географической» корректировки президентского указа о военном положении. Юристы же допускают, что для решения этой проблемы не понадобится вообще никаких поправок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Нормы о проведении выборов в законодательные органы «во второе воскресенье сентября 2023 года» содержатся во всех четырех федеральных конституционных законах (ФКЗ) о принятии в состав России новых субъектов. Они были подписаны Владимиром Путиным 5 октября 2022 года. Но уже 20 октября президент своим указом ввел в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях военное положение. А согласно ФКЗ «О военном положении», «на территории, на которой введено военное положение, референдумы и выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления не проводятся».

Тем не менее, по сведениям “Ъ”, на данный момент администрация президента (АП) твердо намерена эти выборы провести. Как ранее сообщал “Ъ”, на прошлой неделе была опубликована статья члена Центризбиркома РФ Игоря Борисова и сотрудника Российского центра обучения избирательным технологиям Владимира Лысенко, в которой они доказывают, что даже в самых сложных с точки зрения безопасности ситуациях сохранение и обеспечение избирательных прав и свобод является необходимым условием дальнейшего прогрессивного развития общества. В качестве примера авторы приводят опыт Афганистана, Ирака, Косово и Венесуэлы, где выборы уже проходили в условиях фактических боевых действий.

Источник “Ъ” в Центризбиркоме пояснил, что комиссия не прорабатывает конкретные юридические формы и варианты изменения законодательства, но «исходит из внутреннего понимания необходимости выборов (в четырех новых регионах.— “Ъ”) и готовности избирательной системы к тому, что выборы в единый день голосования там состоятся».

По словам источников “Ъ”, в настоящий момент российские власти рассматривают три основных варианта, как можно обойти запрет, содержащийся в ФКЗ «О военном положении», и все-таки провести выборы в новых субъектах РФ.

Так, осведомленный источник “Ъ” в Госдуме считает, что для этого даже не придется менять никакие нормативно-правовые акты. Он обращает внимание на то, что четыре ФКЗ о принятии новых субъектов РФ имеют такой же юридический статус, как и ФКЗ «О военном положении», и отмена выборов означала бы нарушение этих законов. При этом, по мнению собеседника “Ъ”, норма о выборах из законов о присоединении приоритетнее нормы о запрете выборов из закона о военном положении, поэтому для проведения осеннего голосования отменять военное положение не требуется.

Второй вариант — это корректировка указа президента о введении военного положения: на возможность такого разрешения возникшей правовой коллизии указывают два осведомленных источника “Ъ”, близких к АП. Согласно тексту документа, военное положение введено на всей территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому достаточно прописать в указе четкие географические рамки, чтобы режим военного положения распространялся не на всю территорию этих субъектов, а только на «линию соприкосновения», где конкретно и идут боевые действия, поясняют собеседники “Ъ”.

Наконец, третий вариант — все-таки скорректировать сам ФКЗ «О военном положении». Некоторым собеседникам “Ъ”, в том числе одному источнику в АП, этот вариант кажется наиболее вероятным, хотя осведомленный собеседник в Госдуме уверяет, что трогать этот закон «не очень хотят». Тем не менее два источника “Ъ” в АП подтверждают, что все вышеназванные варианты могут рассматриваться как возможные способы решения проблемы.

По мнению электорального юриста Олега Захарова, все перечисленные варианты имеют свою логику. Тем более что это уже не первый раз, когда российские власти сталкиваются с тем, что те или иные нормы разных законов противоречат друг другу, отмечает эксперт: «Такие случаи были на уровне региональных выборов. А как-то в ЦИКе была большая дискуссия по поводу противоречия между нормами законов о гарантиях избирательных прав и о выборах в Госдуму». В этой ситуации Кремль, вероятно, исходит из того, что обнаружившееся противоречие нужно решать, если вокруг него уже возникла какая-то широкая дискуссия, предполагает господин Захаров. Поэтому, по его словам, власти могут согласиться с тем, что выборы нужно проводить, если их необходимость зафиксирована в четырех ФКЗ: «Просто скажут, что действительно есть такое противоречие, но с ним можно продолжать жить и проводить выборы, ничего не корректируя. Подобное бывало». Дополнительных же действий ситуация может потребовать в случае официальных жалоб или попыток спровоцировать скандал, рассуждает юрист: «Но для этого в кармане как раз и лежит вариант с корректировкой указа. Он достаточно простой, и его можно реализовать в любой момент. Но, наверное, делать это в срочном порядке и без необходимости не хотят». Самым же сложным Олег Захаров считает вариант с изменением ФКЗ «О военном положении»: во-первых, нехорошо менять законы под конкретную ситуацию, а во-вторых, изменение ФКЗ — это сложная публичная процедура, требующая дополнительных переговоров с думскими партиями.

Юрист Института права и публичной политики (НКО внесена в реестр иноагентов) Иван Брикульский напоминает, что новые регионы вошли в состав РФ на основании международных договоров, которые, если следовать буквальному толкованию ст. 15 Конституции, имеют большую юридическую силу, чем даже ФКЗ, включая и закон о военном положении. При таком толковании властям «не нужно делать лишних телодвижений», а выборы (пункт об их проведении в сентябре 2023 года есть во всех четырех договорах) можно проводить и в условиях военного положения, поясняет юрист. Кроме того, президент своим указом может даже временно снять военное положение на время голосования, допускает господин Брикульский: «Это будет иметь важный политический эффект: возвращение к обычной жизни. Более того, ничего не мешает ввести военное положение снова или же просто его приостановить. Ограничений у президента нет». Наконец, менее вероятным, но вполне возможным вариантом эксперт считает обращение президента в Конституционный суд для толкования «конкурирующих» норм двух ФКЗ.

Андрей Винокуров, Анастасия Корня, Ксения Веретенникова, Елена Рожкова