Пора свопы вязать

С начала апреля резко вырос объем операций своп с евро, догнав показатели доллара. Участники рынка отмечают высокий спекулятивный интерес к европейской валюте на фоне обесценения доллара в мире. Дефицит определялся и пасхальными праздниками в Европе. Однако стратегия на снижения зависимости российской экономики от валют недружественных стран приведет к росту влияния юаня в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среду, 12 апреля, курс евро на торгах Московской биржи превысил уровень 90 руб./€. В ходе торгов курс европейской валюты достигал на Московской бирже отметки 90,44 руб./€, что на 86 коп выше значений закрытия вторник. По итогам дня он закрылся на отметке 89,99 руб./€, максимального значения на закрытии с 5 апреля минувшего года. Курс доллара завершил торги чуть ниже уровня закрытия вторника — на отметке 81,95 руб./$, хотя в течение дня достигал значения 82,59 руб./$. Курс юаня снизился на 2 коп.— до 11,89 руб./CNY.

В сегменте операций своп — сделки по переносу валютных позиций — евро большую часть торгов среды опережал по объему доллар США.

Лишь по итогам дня объем однодневных свопов с евро немного уступил операциям с долларом: 102,4 млрд руб. против 103,9 млрд руб. При этом объем сделок с юанем уверенно занимал первое место — 282 млрд руб. Сближение показателей операций с валютами недружественных стран происходило как за счет уменьшения объемов сделок с долларом (в первые недели января объем торгов составлял 200–300 млрд руб.), так и за счет роста операций с евро. В первом квартале среднедневной объем с европейской валютой составлял около 50 млрд руб., а в апреле преодолел уровень 100 млрд руб.

По словам собеседника “Ъ”, участники рынка уменьшили длинные позиции по долларам против рубля и увеличили длинные позиции по евро на фоне тенденции к общему ослаблению доллара на мировом рынке. По данным Investing.com, в среду индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих мировых валют) снижался на 0,8%, до 101,45 пункта, что более чем на 4% ниже уровней начала марта.

Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк указывает, что рост спроса на свопы в евро происходил в периоды, в которые на европейских рынках меньше рабочих дней: 7 и 10 апреля торги на европейских рынках были ограничены из-за пасхальных праздников, и операции своп с евро в России не проводились. «Рынок валютных свопов с начала апреля демонстрирует устойчивый дефицит ликвидности в евро. Отсюда и высокие объемы»,— отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин. К тому же, по его словам, в условиях ограниченной ликвидности в долларах и евро банки удовлетворяют потребность в валютах преимущественно через юани. В частности, с января этого года Банк России предлагает банкам ежедневный валютный своп с лимитом в 10 млрд CNY.

К снижению активности использования долларовых свопов ведет уменьшение практики его использования во внешнеторговых операциях, считают аналитики.

С евро, по мнению главного аналитика ПСБ Дениса Попова, ситуация несколько иная, ведь приток евро в страну сохраняется за счет оставшегося энергетического экспорта в ЕС. «Кроме того, в последнее время активно идут сообщения о закрытии российских проектов в ЕС и европейских в России, что должно сопровождаться соответствующими денежными потоками»,— отмечает господин Попов. «Скорее всего, речь идет об импортерах, которые осуществляют покупки в интересах государства, так называемый критический импорт, когда высокая цена не сдерживает спрос. Возможно, этот импорт по требованию зарубежного продавца или посредников должен оплачиваться именно в евро»,— отмечает собеседник на валютном рынке.

Вместе с тем участники рынка считают, что в ближайшее время интерес к евро снизится, так как процесс структурной трансформации валютного рынка России, заключающийся в снижении влияния валют недружественных стран, будет продолжен. «Юань будет вытеснять и доллар, и евро»,— отмечает Денис Попов. При этом существенного влияния других валют на структуру валютного рынка в краткосрочной перспективе он не ожидает.

Виталий Гайдаев