Доллар не разменивается на частности

Частные инвесторы теряют интерес к биржевой торговле долларом США. По итогам марта среднедневное количество сделок с американской валютой составило 20 тыс., что в два-три раза ниже прошлогодних показателей, хотя средний размер сделки достиг годового максимума. Одновременно усиливается интеграция юаня в финансовую систему, а также спекулятивная активность физлиц в турецкой лире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, в марте средний размер сделки с американской валютой с поставкой «завтра» составил 3,85 млн руб., что на четверть выше показателя февраля и максимальный результат с марта 2022 года. Но это происходит на фоне снижения числа сделок. По итогам минувшего месяца среднедневной показатель составил 20 тыс., тогда как в феврале было 23,6 тыс., а летом 2022 года он превышал 50 тыс.

Одновременно растет объем средней сделки и на торгах китайской валютой. По итогам марта он достиг 2,25 млн руб., что на четверть выше показателя февраля и максимальный результат с января 2022 года. Однако год назад за весь месяц было совершено только 10 тыс. сделок суммарным объемом 27 млрд руб., в марте этого года ежедневно в среднем совершалось 40 тыс. сделок объемом 90 млрд руб. «Рост размера средней сделки сопровождается сохранением их числа. Это подтверждает, что юань продолжает интеграцию в российскую финансовую систему»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Увеличение среднего размера сделки в долларе при одновременном уменьшении их числа говорит о падении активности на рынке граждан и отражает развитие процесса дедолларизации российской экономики и уход в валюты дружественных стран при внешнеторговых расчетах. К тому же с 6 марта Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. В итоге у физлиц нет особых причин для того, чтобы покупать ее на бирже.

«Граждане могут купить доллары или евро на Московской бирже и хранить их на брокерском или банковском счете, но в наличном виде вывести валюту не получится. Учитывая это, проще сразу поменять рубли на доллары или евро в пункте обмена валют»,— отмечает ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин.

После десятого пакета европейских санкций, в которые попало сразу несколько частных банков, выросли риски введения ограничений на операции и с безналичными долларами и евро. «Снижению спекулятивной активности способствует уменьшение ликвидности производных инструментов по валютной паре доллар/рубль, что ведет к укорачиванию дюрации хеджирующих операций. Сюда же стоит отнести и повышенные комиссии при биржевой торговле парой доллар/рубль»,— отмечает Владимир Евстифеев.

По мнению Олега Сыроваткина, для спекуляций больше подходит срочный рынок, где нет рисков ограничений, а кредитное плечо выше. В итоге за последние четыре месяца в «вечных» фьючерсах на доллар/рубль и евро/рубль в несколько раз выросли объемы торгов.

Структурная трансформация валютного рынка продолжится в течение всего года, полагает главный аналитик ПСБ Денис Попов. При этом наиболее динамичным будет уже не юань, операции с которым выросли за год в десятки раз, а турецкая лира. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, этому будет способствовать не только релокация россиян и популярность этой страны для туризма, но и то, что Турция стала одним из основных торговых хабов для России и товарооборот между странами значительно вырос.

«В других дружественных валютах пока не столь развита инфраструктура, но мы ожидаем увеличения их оборотов на Московской бирже»,— отмечает Михаил Васильев. В понедельник (см. “Ъ” от 4 апреля) биржа запустила торги фьючерсами на дирхам ОАЭ и индийскую рупию.

Виталий Гайдаев