На новом стриминговом сервисе Max выйдут сериал про Гарри Поттера и приквел к «Игре престолов»

Американская медиакорпорация Warner Bros. Discovery объявила дату запуска своего нового стримингового сервиса Max, а также рассказала, какой видеоконтент там появится. Новый сервис, объединяющий несколько существующих, будет запущен в США 23 мая. В числе прочего на нем предполагается выпустить сериал по книгам Джоан Роулинг про Гарри Поттера, а также сериал, который будет вторым приквелом «Игры престолов». Компания не сообщила, когда выйдут эти сериалы.

Warner Bros. Discovery объявила о намерении объединить принадлежащие ей стриминговые сервисы HBO Max и Discovery+ в один сервис в августе прошлого года. Ранее уже сообщалось о том, что Warner Bros. Discovery хочет запустить сериал про Гарри Поттера и приквел «Игры престолов». В августе 2022 года на HBO вышел первый сезон другого приквела «Игры престолов» — «Дом драконов».

Яна Рождественская