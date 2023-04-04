Bloomberg: Warner Bros. планирует снять сериал по книгам о Гарри Поттере

Warner Bros. Discovery планирует выпустить телесериал по книгам Джоан Роулинг про Гарри Поттера, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, планируется семь сезонов (по числу книг).
Агентство пишет, что исполнительный директор компании Дэвид Заслав и глава HBO Кейс Блойс «работали над тем, чтобы убедить» госпожу Роулинг снять сериал, но пока сделка не завершена. Предполагается, что писательница примет участие в создании сериала, но не в качестве главного сценариста, и не будет присутствовать на съемочной площадке ежедневно.
Представитель Warner Bros. Discovery отказался комментировать информацию.
В феврале The Sun сообщала, что продюсеры Warner Bros. планируют снять сразу два фильма по сюжету пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя», показы которой идут с 2016 года. Однако компания не подтвердила это.