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Коммерсантъ FM
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Variety: HBO хочет выпустить еще один приквел «Игры престолов»

Стриминговый сервис HBO «активно обсуждает» создание второго приквела сериала «Игра престолов», который будет посвящен истории завоевания Вестероса Эйгоном I Таргариеном, сообщает Variety со ссылкой на источники. Они уточнили, что пока проект находится на ранней стадии разработки, ведутся поиски сценариста.

По данным издания, приквел также может выйти в формате фильма, который получит продолжение в форме сериала. Предполагается, что он расскажет, как Эйгон I вместе с сестрами Висеньей и Рейнис завоевали все королевства Вестероса, за исключением Дорна. События будут разворачиваться примерно за 300 лет до «Игры престолов». В HBO отказались комментировать информацию.

В августе 2022 года вышел первый сезон другого приквела, который получил название «Дом дракона». Он снят по сюжету книги «Пламя и кровь» и рассказывает о членах дома Таргариен. Сериал получил «Золотой глобус». Весной 2023-го начались съемки второго сезона. По данным Deadline, он будет состоять из восьми эпизодов вместо десяти. Количество серий сократили из-за изменений в сценарии — в частности, было решено перенести одно «крупное сражение» в третий сезон.

Подробнее о сериале — в материале «Ъ-Weekend» «Из Шекспира в Дрюоны».

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