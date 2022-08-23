Драконьи услуги

На телеканале НВО, а в России — на стриминговой платформе «Амедиатека» стартовал сериал «Дом Дракона» — долгожданный приквел культовой «Игры престолов». В его хорошо знакомый и обжитой мир не без удовольствия погрузилась Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Если герои в сериале новые, то в мире Вестероса за почти двести лет экранного времени почти ничего не изменилось

Фото: HBO Если герои в сериале новые, то в мире Вестероса за почти двести лет экранного времени почти ничего не изменилось

Фото: HBO

«Игра престолов» завершила свое восьмилетнее царствование на телеэкранах всего мира в мае 2019 года, став самым популярным сериалом на планете: финальный эпизод посмотрели 19,3 млн человек, и это только официальные данные. Однако к тому моменту шоу, пользовавшееся как уважением критиков, так и доходящей до фанатизма любовью зрителей, превратилось в предмет большого разочарования. Два последних сезона, снятые уже без опоры на все еще недописанную книгу Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь льда и пламени» и с явной усталостью от материала, не понравились, кажется, никому. А финал и вовсе возмутил фанатов настолько, что они даже создали петицию с требованием срочно все переделать. Поэтому продолжения, оно же — предисловие, о съемках которого речь зашла еще в 2018 году, все ждали со смешанными чувствами. Книга Мартина «Пламя и кровь», на которой основан новый сериал, тоже еще не завершена, и хотя первого ее тома хватит надолго, рано или поздно создатели «Дома Дракона» рискуют прийти в ту же точку, что и их предшественники.

Шоураннерами «Дома Дракона» стали создатель сериала «Колония» Райан Кондал и Мигель Сапочник, режиссер самых запоминающихся и масштабных батальных эпизодов «Игры престолов», таких как «Битва бастардов» в шестом сезоне и «Долгая ночь» в восьмом. Они явно хорошо владеют фактурой и при этом руководствуются мудрым принципом «работает — не трогай», не стараясь с ходу перещеголять оригинальный сериал или сделать что-то принципиально отличное от него.

Вся первая серия посвящена довольно подробной экспозиции и представлению действующих лиц новой саги. Краткий пролог быстро вводит в курс дела: на сто первом году правления Дома Таргариенов король Джейхейрис I (Майкл Картер), оставшийся без сыновей, выбрал себе наследника. Им в обход старшей дочери короля Рейнис (Ив Бест) — ведь женщина не может занять Железный трон — стал ее кузен Визерис (Падди Консидайн). Таким образом было заложено первое зерно будущих кровавых раздоров и борьбы за престол, которые и станут основным содержанием сериала.

Затем действие переносится вперед, в девятый год правления Визериса,— титр на экране поясняет, что это за 172 года до крушения династии Таргариенов и появления на свет Дейнерис, связывая новый сериал с предыдущим. На сцену выходят дочь Визериса Рейнира (Милли Олкок), его десница Отто Хайтауэр (Рис Иванс) с дочерью Алисентой (Эмили Кэри), а также члены королевского совета: великий мейстер Меллос (Дэвид Хорович), мастер над монетой лорд Бисбери (Билл Патерсон), мастер над шептунами лорд Стронг (Гэвин Спокс) и мореплаватель Корлис Веларион (Стив Туссэн), муж несостоявшейся королевы Рейнис. На роль главного негодяя и харизматика, с которым, как обычно у Мартина, все наверняка окажется не так однозначно, пока назначен брат Визериса Дэймон (Мэтт Смит), сразу демонстрирующий неуживчивый характер, жажду власти и вполне стандартную по меркам «Игры престолов», но не одобряемую остальными персонажами жестокость.

Если герои в сериале все новые (здесь авторы тоже продолжают традиции «Игры престолов», пригласив актеров с не самыми примелькавшимися, а то и совсем неизвестными лицами), то в мире Вестероса за почти двести лет экранного времени и три года, прошедшие в реальности, практически ничего не изменилось. Здесь есть и величественные виды, и богатые дворцы, и костюмы, создавая которые художники не поскупились на детали. Но главное — драконы! Их в сериале анонсировано семнадцать. В первом эпизоде появляются два, причем у каждого свои особенности внешности и характера, а вид у них даже не откровенно компьютерный, чего, правда, не скажешь об исторгаемом ими пламени.

Ритм повествования в «Доме Дракона» пока размеренный, но секса и насилия не придется долго ждать: уже на восемнадцатой минуте городская стража Королевской Гавани под руководством Дэймона устроит в городе массовую резню, вскоре дойдет черед и до оргий с участием все того же нехорошего принца. А на рыцарском турнире, смонтированном параллельно со сценой тяжелых родов, камера, уж будьте покойны, не отвернется ни от разбитых черепов, ни от потоков крови из чрева несчастной роженицы. Правда, в 2022 году все это выглядит уже не так впечатляюще, как в 2011-м, а по сравнению с реальной жизнью и вовсе дарит ощущения почти успокаивающие. Что преподнесет «Дом Дракона» дальше, пока знают только его создатели, но, если судить по первому эпизоду, они вполне способны подарить зрителям качественное развлечение с привкусом легкой ностальгии.