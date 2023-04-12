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Коммерсантъ FM
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Принц Гарри посетит коронацию Карла III без жены

Принц Гарри приедет на коронацию своего отца Карла III, которая состоится 6 мая. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщило Associated Press со ссылкой на краткое заявление пресс-службы Букингемского дворца.

«Букингемский дворец рад подтвердить участие герцога Сассекского в коронационной службе в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет»,— говорится в нем. Практически идентичное заявление разослала и пресс-служба принца Гарри.

Комментируя для газеты Daily Mail это заявление, один из анонимных источников в окружении короля Карла заметил: «Карл будет счастлив. Прочие члены семьи вздохнут с облегчением, что Меган там не будет, это было бы особенно неприятно для Кейт (Миддлтон, принцессы Уэльской, жены наследника престола.— ''Ъ'')».

До этого несколько месяцев британские СМИ активно обсуждали, приедет ли принц Гарри на коронацию после многочисленных конфликтов с семьей. На прошлой неделе телеканал Sky News сообщил со ссылкой на журналистку Анджелу Левин, что на мероприятии его не будет. По словам госпожи Левин, принц Гарри и Меган Маркл обратились к организаторам коронации с просьбой присутствовать на балконе, где будет находиться королевская семья, вместе со своими детьми, им в этом было отказано.

В январе в продаже появились мемуары принца Гарри, в которых он рассказывал о многочисленных конфликтах, в частности обвинил членов семьи в том, что о смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, он узнал из новостей.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Как сложилась судьба Карла III

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Принц Уэльский, при крещении получивший имя Чарльз Филипп Артур Георг, родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. По отцу Чарльз приходится прапраправнуком российскому императору Николаю I &lt;BR>На фото: с принцессой Анной

Принц Уэльский, при крещении получивший имя Чарльз Филипп Артур Георг, родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. По отцу Чарльз приходится прапраправнуком российскому императору Николаю I
На фото: с принцессой Анной

Фото: AP

Наследником престола Чарльз стал в возрасте трех лет, когда в 1952 году умер его дедушка Георг VI и королевой Великобритании стала Елизавета II

Наследником престола Чарльз стал в возрасте трех лет, когда в 1952 году умер его дедушка Георг VI и королевой Великобритании стала Елизавета II

Фото: AP

В молодости принц Чарльз ухаживал за многими девушками. Так, в 1979 году он сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл, которая ответила ему отказом. Год спустя принц встречался уже с леди Сарой Спенсер, а еще через год женился на ее младшей сестре Диане

В молодости принц Чарльз ухаживал за многими девушками. Так, в 1979 году он сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл, которая ответила ему отказом. Год спустя принц встречался уже с леди Сарой Спенсер, а еще через год женился на ее младшей сестре Диане

Фото: AP

В 1971–1976 годах принц Чарльз прошел курс воинского обучения как пилот истребителя и военного вертолета, а также служил на флоте. Службу он закончил командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон»

В 1971–1976 годах принц Чарльз прошел курс воинского обучения как пилот истребителя и военного вертолета, а также служил на флоте. Службу он закончил командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон»

Фото: Reuters

Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут

Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут

Фото: Reuters

Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах &lt;BR>На фото: Принц Чарльз в Петергофе

Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах
На фото: Принц Чарльз в Петергофе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской

В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской

Фото: AP / Alastair Grant, Pool

От брака с Дианой у принца Чарльза двое сыновей: родившийся в 1982 году Уильям (справа) и Гарри (в центре), появившийся на свет в 1984 году

От брака с Дианой у принца Чарльза двое сыновей: родившийся в 1982 году Уильям (справа) и Гарри (в центре), появившийся на свет в 1984 году

Фото: Reuters

Принц Уэльский известен как активный защитник природы и природных ресурсов. Чарльз возглавляет международную кампанию за сохранение тропических лесов, владеет фирмой по производству высококачественных органических продуктов, а в 2011 году стал президентом Всемирного фонда дикой природы Великобритании

Принц Уэльский известен как активный защитник природы и природных ресурсов. Чарльз возглавляет международную кампанию за сохранение тропических лесов, владеет фирмой по производству высококачественных органических продуктов, а в 2011 году стал президентом Всемирного фонда дикой природы Великобритании

Фото: Reuters

В знак заслуг принца Чарльза в области охраны природы в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi

В знак заслуг принца Чарльза в области охраны природы в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi

Фото: Reuters

По информации СМИ, отношения между принцем Чарльзом и президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году, после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского &lt;BR>На фото: с Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге

По информации СМИ, отношения между принцем Чарльзом и президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году, после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского
На фото: с Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Reuters

С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии

С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии

Фото: Reuters

Среди увлечений принца Чарльза — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, садоводство, живопись и философия

Среди увлечений принца Чарльза — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, садоводство, живопись и философия

Фото: Reuters

Будучи наследником британского престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В последние годы из-за преклонного возраста родителей Чарльз также исполнял многие королевские обязанности

Будучи наследником британского престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В последние годы из-за преклонного возраста родителей Чарльз также исполнял многие королевские обязанности

Фото: Reuters

Выращивает овощи и фрукты в поместье Хайгроув. Продукты с местного огорода и сада продаются в магазине «Хайгроув» и на онлайн-площадке. Чарльз также известен как заядлый пчеловод. Он содержит два улья на 90 тыс. пчел в резиденции Кларенс-хаус

Выращивает овощи и фрукты в поместье Хайгроув. Продукты с местного огорода и сада продаются в магазине «Хайгроув» и на онлайн-площадке. Чарльз также известен как заядлый пчеловод. Он содержит два улья на 90 тыс. пчел в резиденции Кларенс-хаус

Фото: Reuters

22 июля 2013 года Чарльз стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков

22 июля 2013 года Чарльз стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков

Фото: Reuters

Принц Чарльз активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций &lt;BR>На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом

Принц Чарльз активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций
На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом

Фото: Chris Jackson / Pool Photo / AP

В январе 2017 года выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который принц Чарльз написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером

В январе 2017 года выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который принц Чарльз написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером

Фото: Kirsty Wigglesworth, pool / AP

&lt;BR>На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане)


На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане)

Фото: TIM GRAHAM / POOL / AFP

Принц Чарльз стал старейшим лицом, занявшим британский трон

Принц Чарльз стал старейшим лицом, занявшим британский трон

Фото: Alberto Pezzali / AP

В статусе наследного принца пребывал 70 лет. 21 апреля 2011 года стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю историю Великобритании

В статусе наследного принца пребывал 70 лет. 21 апреля 2011 года стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю историю Великобритании

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

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Принц Уэльский, при крещении получивший имя Чарльз Филипп Артур Георг, родился 14 ноября 1948 года в Лондоне. Чарльз — старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского. По отцу Чарльз приходится прапраправнуком российскому императору Николаю I
На фото: с принцессой Анной

Фото: AP

Наследником престола Чарльз стал в возрасте трех лет, когда в 1952 году умер его дедушка Георг VI и королевой Великобритании стала Елизавета II

Фото: AP

В молодости принц Чарльз ухаживал за многими девушками. Так, в 1979 году он сделал предложение своей троюродной сестре Аманде Натчбулл, которая ответила ему отказом. Год спустя принц встречался уже с леди Сарой Спенсер, а еще через год женился на ее младшей сестре Диане

Фото: AP

В 1971–1976 годах принц Чарльз прошел курс воинского обучения как пилот истребителя и военного вертолета, а также служил на флоте. Службу он закончил командиром тральщика береговой охраны «Бронингтон»

Фото: Reuters

Союз Чарльза и Дианы оказался несчастливым. В 1992 году официально стало известно о том, что супруги живут раздельно, а в 1996 году их брак был расторгнут

Фото: Reuters

Принц Чарльз посещал Россию в 1994 и 2003 годах
На фото: Принц Чарльз в Петергофе

Фото: Коммерсантъ / Сергей Семенов  /  купить фото

В 2005 году Чарльз женился во второй раз — на своей давней возлюбленной Камилле Паркер Боулз (справа), отношения с которой он поддерживал и во время брака с Дианой. Впервые в истории британской королевской семьи церемония бракосочетания была гражданской

Фото: AP / Alastair Grant, Pool

От брака с Дианой у принца Чарльза двое сыновей: родившийся в 1982 году Уильям (справа) и Гарри (в центре), появившийся на свет в 1984 году

Фото: Reuters

Принц Уэльский известен как активный защитник природы и природных ресурсов. Чарльз возглавляет международную кампанию за сохранение тропических лесов, владеет фирмой по производству высококачественных органических продуктов, а в 2011 году стал президентом Всемирного фонда дикой природы Великобритании

Фото: Reuters

В знак заслуг принца Чарльза в области охраны природы в его честь был назван новый вид лягушек — Hyloscirtus princecharlesi

Фото: Reuters

По информации СМИ, отношения между принцем Чарльзом и президентом России Владимиром Путиным (слева) испортились в 2010 году, после отказа Великобритании экстрадировать предпринимателя Бориса Березовского
На фото: с Владимиром Путиным на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Reuters

С момента окончания своей службы в армии принц Чарльз неоднократно получал повышения, а в 2012 году он стал адмиралом флота, фельдмаршалом и маршалом Королевских ВВС Британии

Фото: Reuters

Среди увлечений принца Чарльза — игра в поло, охота на лис (до ее запрета в 2005 году), рыбалка, садоводство, живопись и философия

Фото: Reuters

Будучи наследником британского престола, Чарльз принимал участие в официальных мероприятиях королевского двора, наносил неофициальные визиты во многие страны мира. В последние годы из-за преклонного возраста родителей Чарльз также исполнял многие королевские обязанности

Фото: Reuters

Выращивает овощи и фрукты в поместье Хайгроув. Продукты с местного огорода и сада продаются в магазине «Хайгроув» и на онлайн-площадке. Чарльз также известен как заядлый пчеловод. Он содержит два улья на 90 тыс. пчел в резиденции Кларенс-хаус

Фото: Reuters

22 июля 2013 года Чарльз стал дедушкой: у принца Уильяма и его супруги Кэтрин родился сын — принц Джордж Александр Луи. Сейчас у него пять внуков

Фото: Reuters

Принц Чарльз активно занимается благотворительностью, состоит в различных обществах, в том числе патронирует порядка 350 структур. Он является основателем «Фонда принца» и 15 других благотворительных организаций
На фото: с бывшим президентом США Дональдом Трампом

Фото: Chris Jackson / Pool Photo / AP

В январе 2017 года выпустил иллюстрированный справочник о глобальном потеплении, который принц Чарльз написал в соавторстве с исследовательницей Эмилией Шакборо и экоактивистом Тони Джунипером

Фото: Kirsty Wigglesworth, pool / AP


На фото: королева Елизавета II (в центре), принц Филипп (справа на переднем плане), принц Чарльз, (слева на переднем плане) принц Эдуард, (справа на заднем плане) принцесса Анна (в центре на заднем плане) и принц Эндрю (слева на заднем плане)

Фото: TIM GRAHAM / POOL / AFP

Принц Чарльз стал старейшим лицом, занявшим британский трон

Фото: Alberto Pezzali / AP

В статусе наследного принца пребывал 70 лет. 21 апреля 2011 года стал рекордсменом по продолжительности ожидания трона за всю историю Великобритании

Фото: Hannah McKay / Pool / Reuters

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