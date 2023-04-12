Принц Гарри посетит коронацию Карла III без жены

Принц Гарри приедет на коронацию своего отца Карла III, которая состоится 6 мая. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщило Associated Press со ссылкой на краткое заявление пресс-службы Букингемского дворца.

«Букингемский дворец рад подтвердить участие герцога Сассекского в коронационной службе в Вестминстерском аббатстве 6 мая. Герцогиня Сассекская останется в Калифорнии с принцем Арчи и принцессой Лилибет»,— говорится в нем. Практически идентичное заявление разослала и пресс-служба принца Гарри.

Комментируя для газеты Daily Mail это заявление, один из анонимных источников в окружении короля Карла заметил: «Карл будет счастлив. Прочие члены семьи вздохнут с облегчением, что Меган там не будет, это было бы особенно неприятно для Кейт (Миддлтон, принцессы Уэльской, жены наследника престола.— ''Ъ'')».

До этого несколько месяцев британские СМИ активно обсуждали, приедет ли принц Гарри на коронацию после многочисленных конфликтов с семьей. На прошлой неделе телеканал Sky News сообщил со ссылкой на журналистку Анджелу Левин, что на мероприятии его не будет. По словам госпожи Левин, принц Гарри и Меган Маркл обратились к организаторам коронации с просьбой присутствовать на балконе, где будет находиться королевская семья, вместе со своими детьми, им в этом было отказано.

В январе в продаже появились мемуары принца Гарри, в которых он рассказывал о многочисленных конфликтах, в частности обвинил членов семьи в том, что о смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, он узнал из новостей.

Яна Рождественская