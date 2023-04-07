Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Sky News: принц Гарри и Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III

Как рассказала журналистка и биограф британской королевской семьи Анджела Левин телеканалу Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл не приедут на коронацию его отца Карла III. Коронация должна состояться 6 мая.

В нижнем ряду: король Великобритании Карл III и коорлева-консорт Камилла; в верхнем ряду: принц Гарри и Меган Маркл

В нижнем ряду: король Великобритании Карл III и коорлева-консорт Камилла; в верхнем ряду: принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Martin Meissner, Pool / AP

В нижнем ряду: король Великобритании Карл III и коорлева-консорт Камилла; в верхнем ряду: принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Martin Meissner, Pool / AP

По словам госпожи Левин, принц Гарри и Меган Маркл обратились к организаторам коронации с просьбой присутствовать на балконе, где будет находиться королевская семья, вместе со своими детьми. Кроме того, они хотели во время коронационных мероприятий спеть «Happy Birthday» в честь их сына Арчи, у которого 6 мая день рождения. «Ничего из этого не получилось, поэтому их там не будет»,— рассказала госпожа Левин.

Это очередной конфликт принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей. В январе в продаже появились мемуары принца Гарри, в которых он рассказывал о многочисленных конфликтах, в частности, обвинил членов королевской семьи в том, что о смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, он узнал из новостей.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...