Sky News: принц Гарри и Меган Маркл не приедут на коронацию Карла III

Как рассказала журналистка и биограф британской королевской семьи Анджела Левин телеканалу Sky News, принц Гарри и его жена Меган Маркл не приедут на коронацию его отца Карла III. Коронация должна состояться 6 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В нижнем ряду: король Великобритании Карл III и коорлева-консорт Камилла; в верхнем ряду: принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Martin Meissner, Pool / AP В нижнем ряду: король Великобритании Карл III и коорлева-консорт Камилла; в верхнем ряду: принц Гарри и Меган Маркл

Фото: Martin Meissner, Pool / AP

По словам госпожи Левин, принц Гарри и Меган Маркл обратились к организаторам коронации с просьбой присутствовать на балконе, где будет находиться королевская семья, вместе со своими детьми. Кроме того, они хотели во время коронационных мероприятий спеть «Happy Birthday» в честь их сына Арчи, у которого 6 мая день рождения. «Ничего из этого не получилось, поэтому их там не будет»,— рассказала госпожа Левин.

Это очередной конфликт принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей. В январе в продаже появились мемуары принца Гарри, в которых он рассказывал о многочисленных конфликтах, в частности, обвинил членов королевской семьи в том, что о смерти своей бабушки, королевы Елизаветы II, он узнал из новостей.

Яна Рождественская