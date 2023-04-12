Лекарства прописали через взятки

Следователи задержали бывшего заместителя директора департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Ее обвиняют в получении через посредника 1,5 млн руб., которые предназначались за заключение с коммерческой компанией контрактов на поставку лекарств. Экс-чиновнице сегодня планируют избрать меру пресечения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области Лариса Борщевская

Фото: Департамент здравоохранения Брянской области Бывший заместитель директора департамента здравоохранения Брянской области Лариса Борщевская

Фото: Департамент здравоохранения Брянской области

Управление Следственного комитета России (СКР) по Брянской области возбудило уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) в отношении бывшего заместителя директора департамента здравоохранения 62-летней Ларисы Борщевской. Экс-чиновница задержана, следствие решает вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения. В СКР «Ъ» уточнили, что меру пресечения изберут сегодня, 12 апреля.

Как сообщили «Ъ» в департаменте, госпожа Борщевская была уволена накануне. Она является опытной чиновницей: на своей должности она проработала больше семи лет, до работы в департаменте, согласно kartoteka.ru, возглавляла брянский филиал Росмедстраха. Два года назад против работы Ларисы Борщевской выступил одиночный пикетчик в Брянске у областной думы: молодой человек пытался привлечь внимание к нарушениям во время закупок лекарств.

Этой весной работой госпожи Борщевской заинтересовались уже местные силовики. 10 апреля в ее отношении было возбуждено уголовное дело. В его основу легли материалы сотрудников ГУЭБиПК МВД России и их брянских коллег.

Как считает следствие, с сентября 2021 года по декабрь 2022-го чиновница получила через посредника 1,5 млн руб. за обеспечение заключения договоров поставок лекарственных препаратов без проведения конкурсов.

В отношении посредника возбуждено уголовное дело о посредничестве при передаче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По данным «Ъ», речь идет о представителе АО «Ланцент» 40-летней Юлии Бесковой. Как считает следствие, она действовала в интересах неустановленных лиц из руководства фармацевтической компании. Госпожа Бескова также задержана, в ее отношении решается вопрос об избрании меры пресечения.

В день возбуждения уголовного дела оперативники провели серию обысков у подозреваемых, которые прошли на территории Брянской, Курской и Московской областей. Силовики обыскали семь жилых помещений, четыре автомобиля и офисы.

В ходе обысков у Ларисы Борщевской и Юлии Бесковой изъяты более 4 млн руб. наличными, 8 банковских карт, 12 средств связи, 5 компьютеров и различная документация, в том числе финансово-хозяйственная.

По подсчетам «Ъ», в прошлом году «Ланцент» заключил с департаментом здравоохранения Брянской области контракты на 25,66 млн руб. Компания обеспечивала лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и продуктами специализированного питания отдельных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Среди них, например, люди, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Задержание замдиректора департамента здравоохранения не первое задержание высокопоставленных чиновников Брянской области, которое произошло этой весной. Басманный райсуд Москвы в конце марта отправил в СИЗО «Печатники» двух врио заместителя губернатора Татьяну Кулешову и Елену Егорову. ГСУ СКР заподозрило чиновниц во взятках. По версии следствия, женщины через посредницу получили незаконное вознаграждение от предпринимателя Валентины Автушенко за поставки ноутбуков в рамках нацпроекта «Образование». Вину фигурантки не признают.

Сергей Толмачев, Воронеж