Реестру просчитали перспективы

Специалисты по информационной безопасности озадачены планами властей создать единую базу данных призывников. Система будет собирать сведения из налоговой, полиции, избирательной комиссии, Минпросвещения, судов и поликлиник. В реестре окажутся личные и паспортные данные военнообязанного, ИНН, СНИЛС, место регистрации и фактического пребывания, сведения о месте работы, образовании и состоянии здоровья. Гражданина, не состоящего, но обязанного состоять на воинском учете, направлять в военкомат обязано МВД.

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Судя по тексту законопроекта, оператором системы будет Минобороны, а создавать ее поручат подведомственной Минцифры компании. Но добиться быстродействия системы, например, чтобы запрет военкомата на выезд из страны мгновенно передавался в погранслужбу, будет непросто, считает директор и партнер компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов:

«Чаще всего проблемы в подобных системах возникают в плоскости межведомственного взаимодействия, потому что каждое крупное ведомство или органы исполнительной власти живут в рамках своей ГИС.

Как только выясняется, что нужно проинтегрировать одно программное обеспечение, а деньги поступают из другой ГИС, образуются специальные группы. Они обсуждают протоколы взаимодействия. В обычной жизни это занимает месяцы, а иногда и до полугода. Если все нужно свести очень быстро, то нельзя однозначно оценить стоимость проекта. Обычно речь идет о десятках миллионов рублей просто обычных зарплат для того, чтобы все это проанализировать. А дальше начинаются более сложные моменты, например, поддержание такой системы на плаву, создание достаточного быстродействия. На этом моменте, если все организовано впопыхах, система начинает падать, тормозить, требуется бесконечная отладка.

Есть ли риски безопасности данных во всей этой истории? Конечно, есть, потому что любая ГИС обычно живет в своем закрытом контуре. Как только вы пытаетесь подключить что-то извне, да еще и с большой нагрузкой, и вам требуются сотни тысяч ответов на запросы от "Госуслуг", системы обычно начинают тормозить. В лучшем случае мы получаем просто отсроченную информацию.

Если они попытаются все синхронизировать в режиме реального времени, то возникнет какое-то количество бэкдоров. В короткий период провести полноценный аудит систем и качественные тесты — это достаточно кропотливая задача. Поэтому какие-то утечки могут быть. При этом нужно отметить, что, скорее всего, информация о том или ином призывнике в каком-то виде уже утекала и где-то хранится».

На прошлой неделе, как пишет ТАСС, Минцифры заключило с «Ростелекомом» контракт на развитие портала «Госуслуги» и Единой системы идентификации и аутентификации на 600 млн руб. в 2023 году. В марте был подписан такой же контракт на 2,2 млрд руб. Впрочем, на создание полноценной системы обмена данными призывников уйдет немало времени, считает гендиректор компании Tazeros Артур Хачуян:

«Создать такую систему действительно возможно даже в текущих российских реалиях при оттоке специалистов, отсутствии серверов, оборудования. Однако, думаю, получится это не в том виде, в котором представлено.

Планируется, что информация о призывниках будет поступать из 12 органов, а это уже серьезный проект по цифровизации. При этом гораздо меньшие по масштабу задачи не смогли воплотить в жизнь даже когда были и специалисты, и деньги на все это. Однако данные территориальных органов МВД о прописках, из паспортных столов собрать вполне реально, чтобы в регионах как минимум актуализировать информацию».

Часть сведений о военнообязанных в военкомат будут передавать работодатели. Их обяжут оповещать подчиненных о повестках и сообщать военкоматам о гражданах, которые должны встать на учет, но не сделали этого. В целом для работодателей мало что меняется, но теперь им придется взаимодействовать с комиссариатами в цифровом виде, говорит директор юридической практики SuperJob Александр Южалин:

«Изменилась только сама форма взаимодействия с военкоматами. Раньше юрлица контактировали с военкоматами по воинскому учету с помощью письменных сообщений. По новому закону все это переходит в электронный формат, в том числе через портал "Госуслуг". В личный кабинет работодателя может прийти информация о повестке его работника. Компания, как и раньше, должна будет уведомить сотрудника, что ему необходимо явиться по повестке, и если работник отказывается ее получить, работодатель должен будет составить акт, что человека уведомили».

Отдельно власти сформируют общедоступный электронный список направленных повесток. Он будет автоматически пополняться сведениями из Реестра воинского учета. Со списком власти будут сверяться для соблюдения ограничений в отношении уклонистов.

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Даниил Бабкин