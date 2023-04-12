Континентальная хоккейная аномалия

Действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА снова вышел в финал play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ. В полуфинальной серии он исполнил привычный трюк, в шестой раз подряд обыграв самого принципиального своего соперника — СКА. На сей раз москвичи взяли верх над петербуржцами со счетом 4:2. Серию они закончили очень уверенной, 3:0, победой в шестом матче на своей площадке.

Итог этого полуфинала Кубка Гагарина, кажется, окончательно подтвердил существование в нем удивительного феномена, бесспорной аномалии, которую никакими с ходу приходящими в голову рациональными факторами не объяснишь. В гигантов КХЛ, в грандов с особенным статусом, особенными возможностями ЦСКА и СКА превратились в середине прошлого десятилетия.

С тех пор их столкновение в play-off в финале Западной конференции стало своего рода константой, обязательным аттракционом сезона.

Без него, этого захватывающего аттракциона, обошлись лишь два чемпионата: в 2017 году схватку двух армейских команд сорвал выбивший московскую в четвертьфинале ярославский «Локомотив», в 2020-м — стершая концовку первенства пандемия коронавируса. В остальных они, два отечественных хоккейных монстра, обязательно пересекались.

И результаты этих пересечений, по идее, равных во всех смыслах — амбиций, имеющихся в распоряжении ресурсов — клубов выглядят фантастическими. В самом первом из тех, что случились именно в кубковом полуфинале, то есть после обретения москвичами и петербуржцами своего эксклюзивного статуса,— в 2015 году — верх взял СКА. Но вслед за этим успех приходил исключительно к ЦСКА. Он добывал его разными способами и путями — убедительно и повиснув в серии на тоненьком волоске, но добывал. А эта победа была для него уже шестой подряд. Шестой! Невероятная в действительности цифра, учитывая внешнюю зыбкость расклада.

А волшебства ей добавляют актуальные обстоятельства. Дело в том, что сейчас-то они складывались явно в пользу СКА. В этой серии у него, победителя регулярного чемпионата, было преимущество своей площадки и обязано было быть преимущество в свежести. Громадное преимущество.

Это петербуржцы привычно промаршировали к полуфиналу по ковровой дорожке, а москвичи неожиданно намучились в предыдущих раундах с «Северсталью» и «Локомотивом».

И с тем и с другим соперником им пришлось сыграть по семь матчей — чудовищная нагрузка. Но ничего СКА не помогло.

Сложность ситуации, в которой он, уступая 2:3, очутился перед шестым матчем, потребовала, как выяснилось, от его тренера Романа Ротенберга таких же сложных, видимо, решений, и петербуржцы вышли на эту встречу без незаменимого вроде бы в роли защитника с плеймейкерским функционалом Игоря Ожиганова и без основного голкипера Дмитрия Николаева. Чтобы пробить его дублера Владислава Подъяпольского, москвичам понадобилось всего-то 13 секунд — они отделили ввод шайбы в игру в центральном круге от наброса Никиты Нестерова и ловкого движения клюшкой стоявшего перед Подъяпольским Максима Соркина, скорректировавшего траекторию полета шайбы в воздухе так, чтобы вратарь остался не у дел. ЦСКА повел в счете благодаря решению не сложному, а простому, из тех, что вообще-то в play-off приносят, как правило, куда больше пользы.

А дальше у хоккеистов СКА настроение должно было только портиться. Из-за чересчур беззубой игры в большинстве после удаления Владислава Каменева — пара толковых розыгрышей за две минуты, ни единого по-настоящему опасного броска. Из-за того, что в численном равенстве петербуржцы в принципе многое делали правильно — расчерчивали неплохие атаки, иногда выливавшиеся в выстрел в касание, старались дорожить шайбой, но все их ходы отчего-то легко читались соперниками, словно заранее знавшими, из какой точки будет произведен выстрел в касание, и надежно его блокировавшими. Из-за того, что это не у старательного, пытавшегося давить СКА, а у внешне чуточку инертного ЦСКА возникали недурные моменты, наподобие того, в котором убежавший от Степана Фальковского Соркин едва вновь не поразил чужие ворота. На сей раз щиток Подъяпольского все-таки задел шайбу.

Те, кто переживал за СКА, те, кто хотел, чтобы это противостояние растянулось на максимальную дистанцию, наверняка приободрились после перерыва, увидев, что ЦСКА очень много времени проводит в своей зоне. Те, кто переживал за москвичей и седьмого матча не хотел, наверняка посмеивались над преждевременным воодушевлением.

Это ведь одна из фишек нынешнего ЦСКА — время от времени вот так якобы «проседать», на самом деле ничего не позволяя противнику, а просто заманивая его в капкан, внутри которого до передела сжимается тугая пружина.

Она впервые распрямилась, когда хозяева получили возможность поиграть в большинстве. Рисунок их комбинации после перехвата у синей линии был безупречным: несколько передач — и Михаил Григоренко оказался с шайбой перед пустым углом, куда отчаянно летел Подъяпольский. Григоренко, по сути, прошил своим броском голкипера, но, проскочив под ним, шайба стукнулась в спасшую СКА стойку.

А потом эта пружина распрямилась еще раз. Сергей Плотников и Константин Окулов — каждый из двух армейских форвардов исполнил коронный трюк: Плотников отдал пас от борта, из борьбы. Окулов, приняв его на пятачке, расправился с несчастным Подъяпольским в стиле, заставлявшим вспоминать о самых техничных нападающих в истории отечественного хоккея — Валерии Харламове, Сергее Макарове, Павле Дацюке, Евгении Малкине. Зубодробительный по изысканности финт уложил вратаря на лед, и нетрудно догадаться, что он чувствовал, глядя на то, как объехавший его соперник укладывает шайбу в распахнутый точными движениями створ,— отчаяние такой степени, что выше не бывает.

Этот ЦСКА было уже, разумеется, не остановить. В заключительном периоде он, использовав численное преимущество благодаря Даррену Дитцу, отодвинул СКА на такую дистанцию, что о погоне можно было уже не мечтать. Москвичи вышли в финал Кубка Гагарина. В нем они встретятся с казанским «Ак Барсом», на полуфинальной стадии разобравшимся с «Авангардом».

Алексей Доспехов