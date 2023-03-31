Пятый раз подряд

В воскресенье стартует финальная дуэль между СКА и ЦСКА в плей-офф Западной конференции КХЛ. Это уже пятая подряд битва двух команд в полуфинале Кубка Гагарина. В четырех предыдущих победу одержали армейцы Москвы. Но сейчас, по мнению экспертов, у СКА есть шансы прервать эту традицию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В воскресенье, второго апреля, стартует финальная дуэль между СКА и ЦСКА в плей-офф Западной конференции КХЛ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В воскресенье, второго апреля, стартует финальная дуэль между СКА и ЦСКА в плей-офф Западной конференции КХЛ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ЦСКА только 29 марта оформил выход в финал Западной конференции КХЛ. Для этого ему понадобилось сыграть семь матчей против ярославского «Локомотива». Чашу весов в свою пользу армейцы Москвы, которых тренирует Сергей Федоров, трехкратный обладатель Кубка Стэнли, склонили только в седьмой игре. Правда, победили на своей площадке убедительно — 5:0, сняв все вопросы, кто сильнее.

ЦСКА уже вторую серию довел до седьмой дуэли. До этого нервы фавориту потрепала череповецкая «Северсталь». ЦСКА, обладающий куда большим бюджетом и более мощным составом, в итоге обыграл ее с общим счетом 4–3. Не раз все висело на волоске.

СКА довольно быстро управился с нижегородским «Торпедо» во втором раунде Кубка Гагарина, затратив на это четыре матча. Даже спор с минским «Динамо» на первой стадии получился более упорным: команды провели шесть матчей, СКА победил 4–2. Так или иначе, армейцы Петербурга, которых тренирует Роман Ротенберг, не завоевывавший таких титулов в хоккее, как Сергей Федоров, отдыхают уже с 22 марта. На тему того, какая из команд находится в более выигрышном положении, есть разные мнения. Одни считают, что большой перерыв выбивает команду из колеи, другие — что она имеет шанс отдохнуть и залечить раны. ЦСКА, с одной стороны, затратил больше сил на то, чтобы преодолеть сопротивление соперников, с другой — находится в тонусе.

«Вот и увидим, кто извлечет выгоду из этой ситуации,— говорит Василий Каменев, форвард СКА, выигравшего бронзу чемпионата СССР 1987 года.— Тогда выше забраться было невозможно, поскольку золото почти всегда брал ЦСКА, призывавший "служить" лучших игроков страны. Изредка ему переходили дорогу московские "Спартак", "Динамо". СКА играет в более атакующий хоккей. А ЦСКА силен своей организацией и умением добиваться результата в ключевые моменты. Многое в плей-офф будет решать игра в неравных составах. У СКА не шла в последних матчах реализация большинства. Надеюсь, они в паузу поработали над этим элементом. Важно, чтобы в серии против ЦСКА принял участие Дмитрий Яшкин. Он все-таки работает как столб на пятачке, умеет создать помехи вратарю, растолкать защитников».

Дмитрий Яшкин, к слову,— лучший бомбардир минувшего чемпионата КХЛ, забросивший 40 шайб в 67 матчах. Он неожиданно исчез из состава СКА после второй игры плей-офф с «Торпедо». Одни говорят — травма, другие — какое-то недопонимание с тренерами. Факт в том, что Яшкин, имеющий гражданство Чехии,— один из самых габаритных игроков СКА, который мог бы пригодиться в дуэли с ЦСКА, укомплектованном физически крепкими игроками.

В составе СКА — более техничные, быстрые игроки. Игра команды в этом сезоне больше ориентирована на атаку. Не случайно петербуржцы выиграли регулярный чемпионат, завоевав Кубок Континента. При этом забросили 243 шайбы. У ЦСКА, например,— 214. Поможет ли это в дуэли с ЦСКА, сказать трудно. В прошлом сезоне, например, армейцев Москвы «дотащил» до финала Кубка Гагарина вратарь Иван Федотов. Его, наверное, «в награду» после этого призвали в ряды Вооруженных сил РФ, вместо того чтобы отпустить играть в НХЛ, куда он собирался. Сейчас у ЦСКА успешно играет шведский голкипер Томас Рейдеборн. И вообще состав московского клуба прошел закалку различными турнирами, многие игроки выступали за сборную России на Олимпиаде в Пекине, где она завоевала серебряные медали, проиграв в финале финнам 1:2.

СКА был заново собран по ходу сезона больше чем наполовину. Индивидуально сильные игроки в команде тоже есть, но опыта кубковых боев у ЦСКА больше. Не случайно армейцы Москвы победили СКА в четырех предыдущих финалах Западной конференции Кубка Гагарина. Сейчас руководители нашего хоккея даже хотят изменить формат плей-офф следующего сезона, чтобы команды Восточной конференции встречались с командами Западной. Дуэль СКА и ЦСКА в полуфинале Кубка Гагарина уже многим надоела.

«Вся эта статистика не имеет никакого значения в свете предстоящего противостояния,— уверен Сергей Черкас, вратарь СКА, выигравшего в 1987-м бронзу чемпионата СССР.— Сейчас СКА совсем не такая команда, как раньше. И то, что Федоров добивался успехов как игрок, а Роман Ротенберг нет, тоже не самый главный фактор. Под руководством Ротенберга СКА выиграл чемпионат. Шансы команд в предстоящей дуэли, я бы сказал, 50 на 50. Важно, что седьмой матч, если он понадобится, пройдет на площадке петербуржцев. И начнут спор команды в Ледовом дворце. Если зрители помогут нашим армейцам победить, это придаст им сил».

Спор в финале плей-офф «Запада» СКА и ЦСКА начнут 2 и 4 апреля в Петербурге. Затем серия переедет в Москву. Она продлится до четырех побед одной из команд.

Кирилл Легков