ЦСКА исправил начало

ЦСКА оказался в шаге от победы в полуфинальной серии play-off «Фонбет» чемпионата КХЛ против СКА. Он повел в ней со счетом 3:2, выиграв — 7:3 — пятый матч на чужой площадке, несмотря на две пропущенные в самом его начале шайбы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Хоккеисты ЦСКА (в красно-белой форме), пережив очень неудачный старт пятого матча, смогли одержать, возможно, решающую победу в серии против СКА Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Хоккеисты ЦСКА (в красно-белой форме), пережив очень неудачный старт пятого матча, смогли одержать, возможно, решающую победу в серии против СКА Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова Фото: Коммерсантъ / Валентина Певцова / купить фото

Этот матч не был похож ни на один из четырех предыдущих, сыгранных в главном российском хоккейном противостоянии. Он бросал то в жар, то в холод и тех, кто переживал за СКА, и тех, кому милее его противник.

Петербуржцы начали так, что любой, болевший за них, должен был решить: ну нет у ЦСКА сегодня никаких шансов.

Хоккей в исполнении СКА половину стартового периода смотрелся почти что идеальным, таким, в котором не к чему придраться, даже если очень захочешь.

Невероятно, но он просто задавил гостей, которые сами готовы задавить кого угодно плотностью и энергичностью. Гол был просто обязан созреть. И созрел, когда Александр Никишин, опасный петербургский защитник, очень грамотно — из-под опекуна, через напичканный своими и чужими клюшками и телами пятачок — бросил по воротам и попал в девятку. А сразу вслед за этим потеря ЦСКА вылилась в пружинистый выпад СКА и тонкий пас вернувшегося в основу Николая Прохоркина на Эмиля Галимова.

Во всех четырех прошлых матчах серии петербуржцы пропускали первыми, чтобы потом либо отдать выигрыш оппонентам, либо, стиснув зубы, выкарабкаться. Теперь они вдруг быстро повели со счетом 2:0. О таком разгоне нельзя было и мечтать.

А ЦСКА поразительно спокойно пережил ЧП, которое напрасно казалось так рано вынесенным ему приговором. СКА вроде бы держал темп, по-прежнему был жестким и целеустремленным, но гости с этой жесткостью и целеустремленностью уже справлялись. А потом дождались возможности и самим продемонстрировать, как они умеют улетать в контратаки, когда Игорь Ожиганов промахнулся коньком мимо шайбы и не закрыл синюю линию. Антон Слепышев из обилия решений, имевшихся в его распоряжении, выбрал самое простое — мощно щелкнул по воротам. И оказался совершенно прав, потому что голкипер СКА Дмитрий Николаев шайбу отбил, но — прямо на Андрея Светлакова.

А за первой бедой тут же, спустя несколько секунд, пришла еще одна. Максим Мамин сделал в принципе неудобный пас Михаилу Григоренко — такой, что пришлось принимать шайбу, стоя боком к воротам. Пространства для маневра у Григоренко не было никакого. И тем эффектнее выглядел трюк форварда, ловко, словно совком, подсекшего шайбу клюшкой в ближний верхний угол.

А во втором периоде долго оборонялся уже СКА. И дотерпел до шанса из тех, которые в решающих стадиях на вес золота.

Дмитрий Яшкин, лучший снайпер регулярного чемпионата, забросивший в нем четыре десятка шайб, но отчего-то «замолчавший» в полуфинале Кубка Гагарина, выкатился на Адама Рейдеборна. Вратарь ЦСКА устоял.

Расплата была для СКА жестокой. В такой же, как и Яшкин, ситуации очутился после сложного паса Слепышева от борта, из борьбы уже Григоренко. И он показал, как надо распоряжаться подобными моментами.

А заключительный период ЦСКА проводил образцово, именно так, как надо проводить заключительные периоды против мощного, умеющего находить в себе резервы на краю пропасти соперника, когда ведешь в счете,— ни в коем случае не откатываясь назад, а, напротив, стараясь контролировать шайбу. СКА словно попал в тиски. Он мучился, стараясь вырваться из них, раскатиться, взорваться. Но ничего не выходило.

А у ЦСКА вышло ужалить петербуржцев еще разок, когда Сергей Плотников после очередного перехвата вырезал диагональный пас на Константина Окулова. Окулову шайба досталась на скорости и попасть в угол ворот, учитывая, что Николаеву никто уже помочь не мог, было не так уж трудно. А затем ЦСКА опять вспорол петербуржскую защиту, расчертив безумно четкую комбинацию, и Максим Мамин без проблем обыграл Николаева. Голкипер покатил на скамейку, уступая место дублеру Владиславу Подъяпольскому.

Впрочем, СКА еще барахтался. А Подъяпольский отправлялся на скамейку, чтобы на площадке появился шестой полевой игрок, будто он что-то мог исправить. Ничего исправить было уже нельзя.

Все, чего в концовке добился СКА,— россыпи голов в разные ворота. В пустые их было больше.

ЦСКА вплотную приблизился к победе серии. Выиграть ее и вслед за расправившимся с «Авангардом» «Ак Барсом» выйти в финал play-off он может уже в следующем матче, который состоится в среду в Москве.

Алексей Доспехов