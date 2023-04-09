«Ак Барс» не затянул с серией

Первым финалистом play-off чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги стал «Ак Барс», который в пятом матче одолел «Авангард» со счетом 3:2 и тем самым закрыл серию — 4:1. Причем казанцы отыгрались с 0:2 и забили решающий гол в овертайме. В финале Кубка Гагарина они встретятся с победителем полуфинала СКА—ЦСКА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Авангард» Фото: ХК «Авангард»

Положение «Авангарда», проигравшего оба омских матча и уступавшего в серии 1:3, было практически безнадежным. Даже статистика не сулила ему ничего хорошего. Ранее казанцы лишь однажды в 12 случаях не дожали соперника при счете 3:1 в свою пользу в серии play-off, причем семь раз побеждали в пяти матчах и четыре раза — в шести. Единственная осечка случилась давным-давно — десять лет назад, когда они выпустили из капкана «Трактор».

«Ак Барс» сразу получил возможность поиграть в большинстве, когда Александр Радулов в первой же смене заставил фолить Дамира Шарипзянова. Лидер казанцев мог сам и наказать омичей за нарушение правил. Сначала Радулов не попал в пустой створ, а его следующий бросок в упор отразил голкипер Василий Демченко. Зато «Авангард» добился успеха первым же броском на шестой минуте. Это защитник Алексей Береглазов метко кинул с дальней дистанции, а Корбан Найт удачно экранировал казанского вратаря Тимура Билялова.

Более того, гости реализовали и первое численное преимущество уже ближе к окончанию стартового периода. Нападающий Рид Буше оказался в нужной точке в районе правого круга вбрасывания, куда и отскочила шайба после сейва Билялова. Американец в подобных ситуациях обычно не промахивается и забил девятый гол в нынешнем play-off, возглавив список лучших снайперов.

Хозяева, безусловно, не ожидали, что так быстро пропустят два гола, и были несколько озадачены таким развитием событий.

Дмитрий Воронков даже попытался взбодрить приунывших партнеров, инициировав пару стычек у ворот Демченко.

Не сказать что казанцы взбодрились и после перерыва. Во втором периоде они тоже выглядели какими-то тяжелыми. Атаковать атаковали, но без огонька и изюминки, так что «Авангард» без проблем отбивался и имел куда более явные голевые моменты. Чего только стоил чистый выход «один в ноль» Сергея Толчинского, когда хозяев спас Билялов. Запомнилось и спасение голкипера «Ак Барса» в микродуэли с Наилем Якуповым, который заложил вираж за воротами.

У казанцев постепенно наконец-то завелся мотор команды Радулов, а в конце второй двадцатиминутки они даже устроили что-то похожее на штурм. Гости выстояли и сохранили комфортную разницу, но всего через 20 секунд после старта третьего периода все-таки пропустили. Защитник Дмитрий Юдин скопировал гол Береглазова, а Радулов, кстати, записал в свой актив результативный балл. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова уже по-настоящему вернулись в игру, которая при счете 2:1 неожиданно раскрылась и проходила в валидольном режиме с обоюдными моментами для взятия ворот. Но подфартило опять хозяевам, и другой защитник — Кирилл Адамчук — поразил цель примерно оттуда же, откуда ранее забросил Юдин.

Затем команды успели обменяться голами, которые арбитры не засчитали, а защитник гостей Виктор Сведберг заработал дисциплинарный штраф до конца матча за излишнюю агрессию и «нанесение телесных повреждений» Илье Сафонову. Избежать овертайма все же не удалось, и там тоже был довольно открытый хоккей.

Однако казанцы добавили в движении, усилили давление и стали все чаще запирать «Авангард» в его зоне.

Демченко до поры до времени держал гостей на плаву, но, когда на 68-й минуте полевые игроки подарили шайбу дежурившему прямо под воротами Вадиму Шипачеву, он уже выручить никак не мог. Опытный форвард, как и в третьей встрече серии, снова принес «Ак Барсу» победу в дополнительное время — 3:2.

Таким образом, казанский клуб закрыл серию и в пятый раз пробился в финал Кубка Гагарина, где его соперником будет победитель западного противостояния между СКА и ЦСКА. Пока там равенство — 2:2, и пятый матч состоится в понедельник в Санкт-Петербурге.

Александр Ильин