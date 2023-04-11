Старших надо нагружать

От 5 до 12% сотрудников в возрасте до 30 лет могли покинуть рабочие места в регионах Черноземья в 2022 году на фоне продолжающейся спецоперации на Украине. Одной из причин аналитики называют эмиграцию специалистов из РФ, но, по их мнению, гораздо сильнее повлияли последствия «демографической ямы» 90-х годов. Работодатели считают, что сильнее других отраслей «старение кадров» почувствовал IT-сектор, в меньшей степени — промышленность. Рекрутеры предупреждают, что в ближайшие годы тенденция только усилится, а на рынке труда будут доминировать «зрелые соискатели».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Черноземье за год потеряло больше 40 тысяч из числа работающей молодежи

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Черноземье за год потеряло больше 40 тысяч из числа работающей молодежи

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Динамику численности работников младше 30 лет в макрорегионе оценила в своем исследовании аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Оценка основывалась на публичных данных Росстата. За 2022 год, подсчитали аналитики, число работающих жителей в возрасте до 30 лет в Черноземье сократилось в сравнении с 2021-м на 41,2 тыс. человек. Это 7,2% от всех занятых в экономике макрорегиона.

Сильнее всего количество молодых работников снизилось в Тамбовской области — на 11,7%, сообщается в исследовании. Сотрудников до 30 лет за год в регионе стало на 8,6 тыс. меньше, сегодня их насчитывается 64,8 тыс. (13,3% от общего количества работающих).

Напротив, наименьший «отток молодежи с рабочих мест» аналитики фиксируют в Курской области. Таких сотрудников стало меньше на 5,2%, или 4,5 тыс. человек. Доля молодежи среди работающих в регионе в итоге сократилась до 15,3%, или 82,3 тыс. человек.

Орловская и Белгородская области показали в 2022 году снижение общего числа работающих молодых людей на уровне 7%. В первом регионе их осталось 51,1 тыс. (15,5% от всех работников), во втором — 123,4 тыс. (доля та же).

В Воронежской области в 2022 году стало на 5,8%, или 10,3 тыс. представителей работающей молодежи меньше. Всего в регионе работают 167,4 тыс. человек в возрасте до 30 лет, или 14,6% от общего числа работников. Схожую динамику демонстрирует Липецкая область — снижение числа молодых специалистов на 5,5%, или 4,4 тыс. человек, до 75,7 тыс. работников, составляющих 13,2% от всех.

В целом в России, как отметили в FinExpertiza, число молодых работников по итогам 2022 года «достигло рекордного минимума» в 14,9% от общего количества занятых. В абсолютных цифрах сокращение составило 802 тыс. человек.

Аналитики отмечают, что проявившаяся тенденция говорит о «старении рабочей силы» — действующие работники преодолевают 30-летний рубеж, а новых молодых сотрудников в организациях оказывается меньше, чем раньше. Основной причиной этого в FinExpertiza называют продолжающееся с 2021 года негативное влияние на рынок труда «демографической проблемы 90-х годов». Но выделяются и два новых фактора, появившихся в 2022 году на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

«Нехватка работников до 30 лет происходит на фоне более высоких показателей безработицы в молодых группах. К концу 2022 года безработица в среднем по стране составляла 3,7%, в группе 20–24 лет — 12,5%, а в группе 25–29 лет — 4,8%. Дополнительно на снижении числа молодых работников сказывается отток населения. Среди эмигрирующих из страны преобладают молодые специалисты»,— заключили в FinExpertiza.

Главный эксперт по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности в компании HeadHunter Наталья Данина согласна, что основным фактором изменений являются «последствия негативных демографических факторов», которые продолжаются и сегодня.

«В прошлом году миграционный прирост был значительно ниже, чем во все предыдущие годы. При этом естественный прирост населения был также крайне маленьким, и разница между числом убыли населения и приростом в РФ составила 700 тыс. человек. Таким образом, мы получили одновременное снижение численности населения и некомпенсацию его за счет миграционного прироста, который помогал выправлять ситуацию в прошлые годы»,— отмечает госпожа Данина.

По ее словам, доля возрастных групп 20–24 и 25–29 лет в структуре занятого населения РФ «неуклонно сокращается уже последние четыре года»: «Возрастная когорта для тех профессий, на которые традиционно идут молодые и начинающие специалисты, например продавцы, кассиры, консультанты, уменьшилась почти в два раза». «В ближайшие пять-восемь лет рынок труда станет рынком "зрелого соискателя", где работодатели будут вынуждены повысить возрастную планку для кандидатов и рассматривать чаще и больше резюме соискателей старшей группы, а именно 45+ и старше»,— заключила госпожа Данина.

HR-директор базирующейся в том числе в Воронеже IT-компании ITentika (бывшее российское подразделение DataArt) Елена Никишева отмечает, что в этой отрасли в 2022 году произошел «резкий и ощутимый отток молодых кадров».

«Молодые специалисты более подвижны, они легко срывались с места: уезжали вслед за хорошим работодателем, хотели сохранить доступ к международному рынку труда, не были уверены в своей востребованности в России, переживали из-за мобилизации или просто воспользовались шансом релоцироваться, попробовать пожить в другой стране,— напомнила госпожа Никишева.— У более синьорных (опытных) разработчиков есть семьи, дети, родители, собаки, хорошие дома, дачи, автомобили, привычный уровень комфорта. Им решение о релокации давалось намного сложнее».

Госпожа Никишева добавила, что ранее «студентов и молодых специалистов массово нанимали крупные западные аутсорсинговые компании»: «Они умели их переваривать — быстро дообучать и устраивать в клиентские проекты. В Воронеже, где находится один из офисов ITentika, до 2022 года международные компании были активнее в плане найма джунов, чем российские аутсорсинговые или продуктовые компании». После ухода с рынка международных компаний «российские охотно нанимали высвобождающихся миддлов и синьоров, усиливая свои команды», уточнила HR-директор ITentika. Но те, «кто только отучился, тем более не в вузе, а в сервисах краткосрочной подготовки с нуля», на рынке сегодня «менее востребованы».

Представители промышленности в меньшей степени столкнулись с потерей молодых кадров, чем IT-отрасль. Заместитель директора по персоналу в воронежском мебельном холдинге «Ангстрем» Елена Соболева сообщила, что в компании есть потребность в привлечении лишь 15–20 молодых специалистов в год «в рамках естественной смены кадров». Это всего 0,8% от 2,5 тыс. сотрудников. «Мы работаем проактивно, для себя рассчитали потребность, и в соответствии с ней был выстроен план по привлечению молодых специалистов. Наладили систему взаимодействия с вузами по формированию внешнего кадрового резерва. Основные специальности, которые мы привлекаем в резерв: конструкторы, технологи, дизайнеры, менеджеры по качеству, программисты»,— заключила госпожа Соболева.

В целом средний возраст сотрудников холдинга составляет 35–40 лет.

Сергей Калашников