Иностранцы выросли на рынке труда

В Черноземье в 2022 году поток трудовых мигрантов из других стран вырос на 20,9%, до 193 тыс. человек, следует из данных FinExpertiza на основе статистики ФСБ и МВД. Более чем на 30% прирост составил в трех регионах — Липецкой, Курской и Тамбовской областях. В Белгородской и Воронежской областях поток оказался выше чем на 20%. В Орловской области прирост не дотянул до 15%. При этом ни один регион не занял более 1% по удельному весу мигрантов на российском рынке труда. Эксперты отмечают острый дефицит рабочего персонала в Черноземье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных пограничной службы ФСБ о количестве прибывших в Россию иностранных граждан с распределением по целям визита и миграционной статистики МВД о постановке на учет по месту пребывания подсчитала число приехавших в страну в 2022 году трудовых мигрантов. По информации компании, их количество в сравнении с 2021 годом выросло на треть, или на 871 тыс. человек, до 3,47 млн.

Ради заработка в Россию въезжал каждый четвертый иностранец, или 26,6%, отметили в FinExpertiza. При этом до пандемии в 2019 году трудоустроиться в стране хотел каждый восьмой (12,5%), а в 2021 году за заработком ехал каждый пятый (21,4%). В первом пандемийном году, напомнили в компании, приток трудовых мигрантов падал до 1,1 млн, это каждый девятый среди въехавших (11,2%). «По сравнению с доковидными временами в 2022 году общее количество въезжающих в РФ иностранцев было ниже в 2,5 раза, при этом число именно трудовых мигрантов сократилось лишь на 15,3% (или на 626 тыс. человек). Гораздо сильнее снизилось количество иностранных гостей, приезжающих ради туризма (на 96%, или на 4,9 млн), для деловых встреч (на 89,7%, или на 3,1 млн), а также с частными визитами (на 61,2%, или на 10,3 млн)»,— рассказали в FinExpertiza.

Самым сильным среди всех трудовых мигрантов стал приток из Узбекистана — их число выросло на 377,7 тыс., или на 35,1%. Немногим уступил Таджикистан, впрочем, сильнее увеличивший прирост в процентах (на 51,8%, или на 336,7 тыс.). Лидером по росту оказался Туркменистан — в сто раз, или на 1,6 тыс. В девять раз, или на 8 тыс., увеличился поток из Вьетнама. Также крупный рост зафиксирован из Казахстана (на 118,3%, или на 62 тыс.) и Молдовы (на 87,7%, или на 4,1 тыс.). Более чем на 20% также вырос поток из Азербайджана, более чем на 10% — из Китая и Киргизии.

Наибольшую долю среди приехавших на заработки составили узбеки — 41,9%. Еще 28,4% пришлось на таджиков, 16,2% — на киргизов. Доли представителей остальных государств составили менее 5%.

Реже всего в процентах на заработки ехали с Украины. Поток из соседней страны, где сейчас Россия проводит специальную военную операцию, упал на 52,3%, или на 8,3 тыс. человек. В абсолютных числах поток больше всего сократился из Армении: отсюда приехали на 15,6 тыс. меньше, или на 8,7%.

Субъекты Черноземья не оказались ни в числе лидеров по приросту, ни в числе наименее привлекательных для иностранцев. В целом в макрорегионе число трудовых мигрантов увеличилось на 20,9%, или на 33 492 работника, со 159 736 до 193 228. Удельный вес регионов при этом в масштабах России оказался невелик и ни в одном не превышает 1%. Данных о том, кто именно из какой страны и в какой субъект въехал, FinExpertiza не предоставила. Наибольший прирост иностранных рабочих зафиксирован в Липецкой области — их число увеличилось на 37,9%, или на 10 150, с 26 774 до 36 924. При этом удельный вес региона по количеству регистраций составил 0,3%. Немногим меньше оказался показатель Курской области, где число мигрантов выросло на 37,1%, или на 8 131, с 21 929 до 30 060. Удельный вес региона также составил 0,3%. Прирост более чем на 30% также отмечается в Тамбовской области: здесь число мигрантов увеличилось на 32,6%, или на 6 872 человека, с 21 094 до 27 966. Удельный вес составил 0,2%.

В двух регионах количество иностранцев на рынке труда выросло более чем на 20%. В Белгородской области число мигрантов увеличилось на 22,2%, или на 4 222, с 19 545 до 23 767. Удельный вес равняется 0,2%. В Воронежской области количество иностранцев выросло на 21,2%, или на 12 211, с 57 561 до 69 772. Удельный вес оказался самым большим в Черноземье — 0,6%.

Наименьший прирост зафиксирован в Орловской области. В регионе число мигрантов увеличилось на 14,9%, или на 1906, с 12 833 до 14 739. Удельный вес также оказался самым маленьким — 0,1%.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова отметила, что в 2022 году усилился и без того характерный для отечественного рынка труда дефицит рабочих специальностей: «В этой сфере традиционно высока доля иностранных работников, потребность в которых сейчас стала еще больше». При этом Россия получила дополнительную привлекательность за счет укрепления курса рубля, так как заработки в пересчете на иностранные валюты «значительно возросли». Особенно на фоне нехватки начали увеличиваться зарплаты курьеров, водителей, ремонтников, кладовщиков, грузчиков и строителей, добавила госпожа Трубникова.

Директор филиала HeadHunter в Центральном федеральном округе Марина Качанова среди остродефицитных по персоналу отраслей назвала строительство, транспорт и логистику, общепит и сферу услуг населению. «По структуре вакансий на hh.ru в Черноземье 13% от всех предложений о работе рассчитаны на привлечение рабочего персонала, еще 11% — на линейных, массовых сотрудников. На 20% вакансий ищут работников без опыта, которых зачастую приглашают на позиции с обучением»,— рассказал эксперт. По ее словам, соискательская активность в этих сферах последние три месяца в сравнении с аналогичным более ранним периодом отрицательная: –4% в ноябре, –3% в декабре и –1% в январе. «Налицо дефицит среди квалифицированного и неквалифицированного рабочего персонала, в медицинской и фармацевтической сферах, строительстве, производстве и транспорте, логистике. В Черноземье на одну вакансию приходится не больше двух кандидатов»,— отметила госпожа Качанова. Она также со ссылкой на Росстат напомнила, что миграционный отток из России в 2022 году составил 62,6 тыс. человек.

Александр Прытков