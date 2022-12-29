Места для пассажиров с детьми

На фоне спецоперации Россию в 2022 году могли навсегда покинуть более 5 тыс. семей с детьми из регионов Черноземья, следует из данных госорганов о выдаче документов для получения постоянного вида на жительство в других странах. В 2021-м поток эмигрантов был в четыре раза меньше. Эксперты отмечают, что легализация за рубежом с ребенком не несет особых сложностей, но считают, что число уехавших без детей и супругов с минимумом формальностей выше на порядок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реальное число покинувших Россию в 2022 году намного выше, чем исходя из данных ЗАГСов, считают юристы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Реальное число покинувших Россию в 2022 году намного выше, чем исходя из данных ЗАГСов, считают юристы

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Ъ-Черноземье» запросил в управлениях ЗАГСов макрорегиона информацию о количестве проставленных штампов-апостилей на свидетельствах о рождении детей. Эти штампы подтверждают законность документов на международном уровне и требуются в большинстве стран для получения постоянного вида на жительство (ВНЖ) вместе с несовершеннолетним ребенком. Также апостилированное свидетельство о рождении необходимо для того, чтобы ребенок мог получить за границей медицинские услуги.

В Липецкой области количество предоставленных жителям апостилированных свидетельств о рождении увеличилось в 2022 году вдвое — 489 против 218 годом ранее, сообщили в ЗАГСе региона. Схожую динамику показала Тамбовская область — 517 апостилей против 252. Данные за неполный 2022 год приводятся на 14 декабря.

Утроилось число уехавших или планирующих отъезд из России семей с детьми в Орловской области. Необходимые документы об этом в 2022-м получили 323 человека, тогда как годом ранее — всего 90.

Приграничная с Украиной Курская область показывает рост этого показателя уже почти в четыре раза — 402 апостиля на свидетельствах о рождении по сравнению с 128 в 2021 году.

Количество покидающих Россию семей из Воронежской области, судя по предоставленным «Ъ-Черноземье» данным регионального ЗАГСа, утроилось. За неполные 12 месяцев ведомство по обращению жителей проставило 3 212 апостилей, тогда как в 2021-м — лишь 859. В эту цифру, уточнили в ЗАГСе, входят апостили не только на свидетельствах о рождении, но и на справках о заключенных браках, однако динамика все равно остается очевидной.

Один из собеседников «Ъ-Черноземье», готовивших необходимые документы для эмиграции, отметил «адекватную позицию» сотрудников ЗАГСов:

«Каких-то формальных сложностей или искусственных препятствий для планирующих отъезд нет. Наоборот, ведомства стараются готовить документы с опережением установленного законом срока».

Сотрудники управления ЗАГСа Белгородской области, как и их воронежские коллеги, смогли предоставить данные только о количестве апостилей на всех видах свидетельств, этот показатель вырос почти втрое — 1 319 штампов за 11 месяцев 2022 года вместо 572 за весь 2021-й.

Эмиграционный юрист, автор проекта по релокации специалистов по арбитражному праву «Шалом, Аргентина» Игорь Вышегородцев считает, что оценка данных о количестве выданных апостилей на свидетельства о рождении может объективно говорить о динамике «отъездов из России с концами» — когда уезжающие покидают страну сразу с семьями, не планируя скорого возвращения.

«Фактически процедура получения ВНЖ на ребенка мало чем отличается от той же процедуры для взрослого эмигранта из России, поэтому каких-то особых сложностей в легализации за рубежом вместе с членами семьи нет. С другой стороны, я не встречался и со специальными программами упрощенной интеграции детей из России в сообщества новых стран. Исключения возможны только при переезде беременной женщины. Если она родит уже в Аргентине, то ребенок получит гражданство по праву почвы, а для его родителей и без того недолгий процесс ускорится»,— отметил господин Вышегородцев.

Он считает, что итоговое число покинувших Россию в 2022 году жителей Черноземья будет «намного выше», чем следует из данных ЗАГСов: «В случае с отъездом одного из членов семьи или несемейного человека, особенно без планов на легализацию и получение гражданства, список необходимых документов и формальных требований минимален. Рекомендуется лишь иметь апостилированную свежую справку о несудимости, выдача их тоже может быть хорошим маркером эмиграции».

Социологические институты во второй половине 2022 года не проводили глобальных исследований об отношении россиян к отъезду из страны. «Левада-центр» (признан иностранным агентом) последний раз оценивал эту ситуацию в феврале-марте, сразу после начала спецоперации. Тогда он пришел к выводу, что «на фоне конфликта с Западом произошло снижение эмиграционных настроений» и переехать за границу на постоянное местожительство хотел бы лишь каждый десятый россиянин. В первую очередь это активные молодые люди, которые хотят «обеспечить детям достойное будущее за рубежом».

К схожим выводам в апреле приходил ВЦИОМ, заявляя, что на тот момент «потенциал эмиграции упал до уровня 2018 года», а «половина россиян считает, что уехавшие через какое-то время скоро вернутся на Родину».

Впоследствии, в том числе на фоне начала мобилизации, тема исследования потенциала эмиграции стала «табуированной» для российских социологов, сказал «Ъ-Черноземье» один из представителей отрасли.

Сергей Калашников