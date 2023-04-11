Бывшему чиновнику подписку сменили на СИЗО

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал до 3 июня включительно бывшего начальника управления летной эксплуатации Росавиации Максима Костылева. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (СКР) обвиняет его в получении взятки в размере около 6 млн руб. на отдых в Турции от руководства авиакомпании Azur Air, которой чиновник, по материалам дела, оказывал покровительство.

Уголовное дело в отношении 46-летнего Максима Костылева по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и в отношении «неустановленного следствием лица», от которого он получил взятку (последнему инкриминируется ч. 5 ст. 291 УК РФ — дача взятки в особо крупном размере) СКР возбудил 3 августа 2022 года. С того момента и до 10 апреля текущего года Максим Костылев находился в статусе подозреваемого. А затем он был задержан правоохранительными органами и доставлен к следователю, где ему было предъявлено обвинение в получении очень крупной взятки, после чего экс-чиновника допросили уже в новом статусе.

По версии следствия, 5,7 млн руб. Максим Костылев, который работал в Росавиации с 2013-го по весну 2022 года, получил в 2021 году взятку от руководства Azur Air за лоббирование в Росавиации ее интересов. Речь шла о получении компанией сертификата авиационного учебного центра, с которым у нее имелись проблемы из-за выявленных там нарушений. По этому факту транспортное следствие СКР с января текущего года расследует уголовное дело, пока в отношении неустановленных лиц. Взятка, по материалам дела, заключалась в предоставлении туристической компанией, аффилированной с Azur Air, путевок по заниженной стоимости для Максима Костылева и членов его семьи.

Когда Максима Костылева доставили в суд для избрания ему меры пресечения, выяснилось, что до сих пор он находился под подпиской о невыезде, однако ее требования, по утверждению следствия, не раз нарушал.

В своем ходатайстве об аресте Максима Костылева следователь указал, что вскоре после возбуждения уголовного дела обвиняемый 22 июля 2022 года предпринял попытку вылететь из Минеральных Вод в турецкий Стамбул, но ему сделать этого не позволили.

Затем, как сообщил следователь суду, бывший начальник управления летной эксплуатации попытался покинуть страну 8 августа, но и эта попытка была пресечена правоохранителями. Все это, по версии следствия, свидетельствует о том, что Максим Костылев, понимая, что за взятку ему грозит до 15 лет лишения свободы, мог скрыться. Кроме того, указал представитель СКР, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, в том числе прослушивания его телефонных переговоров, выяснилось, что Максим Костылев созванивался со своими бывшими коллегами по управлению в Росавиации и обсуждал с ними ход проверки законности отказов в выдаче авиакомпании Azur Air сертификата авиационного учебного центра. Таким образом, отметило следствие, фигурант намеревался оказать воздействие на свидетелей по уголовному делу и ход его расследования в целом.

Защита в свою очередь просила суд ограничиться для обвиняемого мерой пресечения, не связанной с лишением свободы, утверждая, что Максим Костылев всегда являлся к следователю на допросы, а попыток скрыться не предпринимал, вопреки утверждениям следователя. Однако суд не поверил обвиняемому и его защитнику и подследственного арестовал. Связаться с адвокатом Максима Костылева по поводу комментария не удалось.

Напомним, что это не первое уголовное дело в отношении бывших менеджеров Росавиации. В октябре прошлого года был арестован бывший начальник отдела высшей квалификационной комиссии Росавиации Максим Павлюк, получавший от летного состава авиакомпаний взятки за продление действия пилотских свидетельств.

Юрий Сенаторов