Маркетплейсы подписали меморандум о системных правилах игры в сфере

Крупнейшие российские маркетплейсы и корпорация МСП (оператор программ поддержки малого и среднего бизнеса; КМСП) согласовали совместный меморандум о разработке единых правил работы и внедрении мер поддержки предпринимателей на рынке интернет-торговли, сообщила пресс-служба корпорации. Документ подписали гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, управляющий директор Ozon Сергей Беляков, гендиректор ООО «Маркетплейс» («Сбермегамаркет») Сергей Малышев, директор по работе с органами государственной власти «Яндекс Маркета» Дмитрий Русаков и гендиректор КМСП Александр Исаевич.

Согласно меморандуму, маркетплейсы обязуются исходить из «презумпции финансовой добросовестности» своих партнеров из числа МСП, применять принципы соразмерности взаимной ответственности и создавать благоприятные условия для участников площадок. КМСП, в свою очередь, разработает специальный раздел для обращений от продавцов маркептлейсов и пунктов выдачи заказов (ПВЗ) на платформе МСП.РФ. Корпорация намерена мониторить каждое обращение, чтобы отслеживать их системный характер и реагировать совместно с интернет-площадками.

Также в КМСП обязуются оказывать консультационную и правовую помощь предпринимателям при их взаимодействии с маркетплейсами. По словам представителя корпорации, наиболее острые вопросы (оферты, штрафы, санкции за несоблюдение правил) будут отдельным предметом обсуждения.

Меморандум подписан на фоне резонанса вокруг конфликта Wildberries с некоторыми владельцами ПВЗ. 9 марта маркетплейс объявил о введении новых правил для предпринимателей, согласно которым с тех взымали полную стоимость заказа в случае, если при его возврате на склад обнаруживали брак или подмену.

В ответ владельцы ряда ПВЗ объявили забастовку, в ходе которой пожаловались не только на нововведения, но и на сложившуюся систему оплаты, мотиваций и удержаний. 16 марта компания отчиталась об отмене более 10 тыс. штрафов и пообещала, что улучшит сервис по их арбитражу.

Конфликт актуализировал обсуждение вопроса ужесточения контроля за маркетплейсами. Члены отраслевой комиссии Минпромторга предложили Минцифры вывести маркетплейсы из-под ограничений на антимонопольные проверки.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «ФАС зовут на маркетплейсы».

Григорий Лейба