Минпромторг сообщил об увеличении доли российского вина на отечественном рынке до 55%

В Министерстве промышленности и торговли России рассказали, что доля отечественного вина на российском рынке к 2023 году увеличилась до 55%, также «существенно вырос» и его ассортимент в ресторанах страны.

«Мы эффективно проводим политику замещения импорта игристых и тихих вин. К 2023 году доля российского вина на рынке достигла более 55% по сравнению с долей в 20–30%, которую отечественное вино занимало ранее»,— рассказал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов (цитата по сайту Роскачества). По словам чиновника, сейчас в России активно идет импортозамещение игристых и тихих вин.

Российские власти заявляют, что на фоне западных санкций у отечественных виноделов появился шанс существенно увеличить свое присутствие на рынке. Чиновники приняли целый ряд мер, направленных на поддержку отрасли.

В частности, правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий провести эксперимент по продаже вина российского производства на сайте «Почты России» с 1 ноября 2023 года. Кроме того, по решению властей все российские отели со «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь (соответствующие требования утверждены Росстандартом).

Александр Кислов