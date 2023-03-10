Российские отели со «все включено» обяжут неограниченно предоставлять отечественный алкоголь

Росстандарт утвердил требования к предоставлению услуг в отелях, работающих по системе «все включено» и «ультра все включено». Они начнут действовать 30 июня. Согласно закрепленным нормам, российские отели «все включено» помимо прочего должны будут в неограниченном количестве предоставлять отечественный алкоголь на обед и ужин.

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/ полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе»,— говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно требованиям Росстандарта, гостям отеля, работающего по системе «ультра все включено», должно быть доступно не менее пяти видов крепкого алкоголя как локального, так и импортного производства и не менее семи видов коктейлей на основе крепкого алкоголя. В пятизвездных отелях «ультра все включено» на завтрак должно подаваться игристое вино.

В стандарте также закреплено требование к отелям «все включено» и «ультра все включено» в неограниченном количестве предоставлять на шведском столе и точках дополнительного питания безалкогольные напитки, в том числе три вида безалкогольных коктейлей.

В отелях «все включено» в категории «три звезды» и ниже должно быть не менее двух баров, в четырехзвездных — не менее трех, в пятизвездных — не менее четырех. В пятизвездных отелях, работающих по системе «ультра все включено», должно быть не менее шести баров. Бары в гостиницах «все включено» должны будут работать до часу ночи, в четырех- и пятизвездных отелях с услугами «ультра все включено» хотя бы один бар должен работать круглосуточно, говорится в документе Росстандарта.

Ассортимент блюд в отелях «все включено» не должен повторяться чаще чем раз в неделю. На завтрак в таких гостиницах должны предлагаться сухие завтраки, каши, мюсли, рыбная и мясная гастрономия, овощи, салаты и винегреты, блины, оладьи, запеканки, сыр разных сортов, молочная продукция, блюда из яиц и выпечка, на обед и ужин, в частности, восемь—десять наименований холодных закусок и четыре—шесть наименований вторых блюд. Отели «ультра все включено» должны также располагать вегетарианским и диетическим меню.

О разработке в России стандартов для гостиниц all inclusive сообщалось еще в марте 2021 года. На тот момент по системе «все включено» в стране работало 10–15% отелей на черноморских курортах. Классификацию отелей по новой системе планировали протестировать в 2022 году.

Эрдни Кагалтынов