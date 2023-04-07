Правительство одобрило эксперимент по продаже российского вина на сайте «Почты России»

Правительство РФ одобрило законопроект, предлагающий провести эксперимент по продаже вина российского производства на сайте «Почты России» с 1 ноября, сообщила «РИА Новости» пресс-служба правительства.

3 апреля соответствующую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Проект с поправками в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в мае 2021 года подготовил Минфин по поручению президента России Владимира Путина.

Согласно законопроекту, планируется разрешить онлайн-торговлю только российским тихим, игристым и крепленым вином. Список производителей, чье вино будут продавать, должен составить Минсельхоз. Доставлять вино «Почта России» будет на конкретный адрес или в указанное покупателем почтовое отделение. Доставка будет возможна не ранее чем через 24 часа после заказа. Получить алкоголь можно только по паспорту, также подтверждение личности будет возможно через Единую систему идентификации и аутентификации (применяется на «Госуслугах»).

Замечания к проекту были, в частности, у Минэкономики, Минздрава, Роспотребнадзора, Минцифры и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Пресс-служба «Почты России» сообщила РБК, что госкомпания готовит свою инфраструктуру к запуску эксперимента по продаже вина и находится «в постоянном диалоге» с отраслью, экспертами и виноделами. «Почта» рассчитывает, что «проект окажет положительное влияние на популярность российских вин». Дистанционная продажа алкогольной продукции в РФ запрещена с 2007 года.

Эрдни Кагалтынов