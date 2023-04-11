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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Тульской области

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в Тульскую область проверил, как выполняется гособоронзаказ на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) региона.

«Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения предприятий "Научно-производственное объединение «Сплав» им. А. Н. Ганичева" и ПАО "Императорский Тульский оружейный завод"»,— говорится в сообщении Минобороны России.

Согласно информации сайта заводы.рф, «Сплав» — производитель реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган» и других, Императорский Тульский оружейный завод, как сказано на его сайте, занимается производством патронов, ножей, специализированной одежды, аксессуаров и сопутствующих товаров.

Руководство тульских предприятий ВПК доложило Сергею Шойгу о реализуемых программах расширения производственных мощностей для обеспечения российских войск «современными средствами поражения по всей номенклатуре выпускаемой продукции». Главе военного ведомства также показали цеха по производству реактивных снарядов и автоматизированные линии по сборке противотанковых управляемых ракет и артиллерийских боеприпасов. По итогам работы прошло совещание с участием губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Ранее Сергей Шойгу провел уже несколько подобных рабочих поездок в регионы страны, где также проверял исполнение гособоронзаказа на предприятиях ВПК. 6 апреля он побывал в Нижегородской области, а 28 и 29 марта — в Кировской и Челябинской областях.

3 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае объявления военного положения в компаниях, срывающих сроки гособоронзаказа, будет вводиться внешнее управление. В том же месяце господин Путин призвал внедрять на предприятиях разносторонние меры по сокращению дефицита квалифицированных кадров.

Подробнее о ситуации в российском военно-промышленном комплексе читайте в материале «Ъ» «Зарплаты большого калибра».

Александр Кислов

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