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Коммерсантъ FM
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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Челябинской и Кировской областей

Министр обороны России Шойгу в ходе рабочей поездки в Челябинскую и Кировску области проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в этих регионах.

«Глава военного ведомства проинспектировал производственные мощности предприятий, непосредственно задействованные в выпуске продукции военного назначения для обеспечения специальной военной операции»,— сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

Отмечается также, что Шойгу проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции. По словам министра, до конца текущего года производство отдельных образцов продукции предприятий ОПК в России вырастет в 7-8 раз.

Конкретные предприятия, на которых побывал Сергей Шойгу, не называются.

В ноябре 2022 года господин Шойгу сообщил, что ГОЗ в 2023 году будет увеличен в 1,5 раза. По словам министра, это позволит обеспечить войска вооружением и техникой на 97%. А уже в марте текущего года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае объявления военного положения в компаниях, срывающих сроки гособоронзаказа, может быть введено внешнее управление.

Подробнее о ситуации в российском оборонно-промышленном комплексе читайте в материале «Ъ» «Зарплаты большого калибра».

Александр Кислов

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