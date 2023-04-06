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Коммерсантъ FM
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Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях в Нижегородской области, где производят боеприпасы. Об этом сообщили в ведомстве.

Также министр провел совещание с руководством предприятий и органов военного управления.

«Представители руководства предприятий доложили Шойгу, что за последние несколько месяцев для обеспечения войск боеприпасами в разы увеличен объем выпускаемой продукции всей номенклатуры»,— говорится в сообщении Минобороны (цитата по «Интерфаксу»).

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