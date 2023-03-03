Путин подписал указ о мерах при срыве гособоронзаказа во время военного положения

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в случае объявления военного положения в компаниях, срывающих сроки гособоронзаказа, будет вводиться внешнее управление. Права акционеров таких компаний будут приостанавливаться.

Согласно указу, правительству также поручается сформировать рабочую группу по вопросам работы компаний, участвующих в выполнении гособоронзаказа во время военных действий. Группа должна работать при коллегии Военно-промышленной комиссии России. Члены рабочей группы будут заниматься оценкой выполнения компаниями гособоронзаказа, а также определять управляющих в случае передачи компаний под внешнее управление.

В декабре 2022 года Владимир Путин поручил скорректировать параметры работы военно-промышленного комплекса и гособоронзаказа. Тогда же глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал, что в 2022-м уровень выполнения заданий гособоронзаказа по основным образцам вооружения и военной техники составил 91%. По его словам, в 2023 году объемы гособоронзаказа увеличат в 1,5 раза. В январе правительство внесло в Госдуму законопроект, который откроет Генпрокуратуре доступ к расчетам по гособоронзаказам.

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Олеся Павленко