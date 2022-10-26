Зарплаты большого калибра

Законопроект, предлагающий обеспечить оборонным предприятиям возможность платить зарплаты на уровне 110% от средней по региону, внесен в Госдуму. Основная идея проекта — дать менеджменту компаний, исполняющих гособоронзаказ, возможность конкурировать за персонал из других секторов экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ Фото: Мария Сивохина, Коммерсантъ

Военные интересы государства продолжают конкурировать с экономическими: вслед за привлечением госаппарата к обеспечению нужд военной операции власти рассчитывают активизировать использование ресурсов для выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ). Группа депутатов Госдумы (среди них — главы комитетов по промышленности Владимир Гутенёв и по экономполитике Максим Топилин, это обычно предполагает как минимум согласованность проекта с правительством) предлагают по-новому рассчитывать стоимость военных контрактов за счет поправок к законам «О государственном оборонном заказе», «О несостоятельности (банкротстве)» и «О мобилизационной подготовке».

Системной мерой решения проблем гособоронзаказа депутаты видят корректировку ценообразования — при определении цены на продукцию в стоимости предлагается учитывать индексацию зарплат сотрудников предприятий ВПК до уровня, не менее чем на 10% превышающего средний по рынку в регионе, где находится предприятие. Сейчас предприятия-поставщики по ГОЗ не могут предложить конкурентные зарплаты, из-за чего жалуются на дефицит кадров. «Если предприятие оптимизирует накладные расходы и одновременно индексирует уровень зарплат основных производственных рабочих выше инфляции (для достижения среднего уровня по региону), структуры Минобороны принимают сокращенный уровень накладных расходов, но при этом рост средней заработной платы ограничивают показателями прогноза социально-экономического развития РФ, формируя тем самым убытки предприятия»,— отмечают авторы в пояснительной записке к проекту. Это, в свою очередь, тормозит рост производительности труда в ОПК и снижает качество продукции.

Как пояснил “Ъ” один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев, поскольку прибыль подрядчиков в ВПК ограниченна, возможностей для стимулирования персонала в нем нет. «При такой методике предприятия-поставщики по гособоронзаказу испытывают кадровый голод. Этим законопроектом мы создаем для предприятий возможность обеспечить работникам зарплату выше среднерыночной в том регионе, где они находятся»,— рассчитывает он. При этом предполагается, что организации сами смогут принимать решения, как и каких сотрудников стимулировать или нанимать. «Мы не можем вмешиваться в работу конкретных предприятий, но мы исходим из того, что дополнительные средства будут направлены именно на увеличение фонда оплаты труда, а не нормы прибыли, ведь если не будет необходимых специалистов, то не будет продукции и выполненных госконтрактов»,— добавляет Евгений Нифантьев.

Другие поправки парламентариев, в которых предлагается разрешить генподрядчикам использовать единые счета для оплаты контрактов с субподрядчиками и передавать имущество банкротов по решению коллегии военно-промышленной комиссии во временное управление военным предприятиям (см. «Ъ-Онлайн»), активировать на время мобилизации (вероятно, в понимании законодательства, отличающего теперь ее от «частичной» мобилизации) и военного положения, то есть в условиях собственно «военной операции» в текущем определении, они, вероятно, неприменимы или применимы ограниченно.

Что еще нужно гособоронзаказу на случай войны Помимо законопроекта об увеличении «зарплатного» ресурса ВПК поправками в закон о банкротстве депутаты предлагают передавать под управление подрядчиков по гособоронзаказу (ГОЗ) имущество любых предприятий, находящихся в стадии банкротства, для чего предлагается обязать арбитражные суды на период мобилизации или военного времени приостанавливать конкурсное производство в отношении должников, права и обязанности конкурсного управляющего по реализации имущества для передачи его движимого и недвижимого имущества (кроме денежных средств) нуждающемуся в них поставщику по ГОЗ. Решение об этом должно быть одобрено коллегией правительственной Военно-промышленной комиссии и обязательно для арбитражного суда. Вероятно, речь идет об обеспечении использования ВПК дефицитных мощностей, доступ к которым в процессе банкротства владельца может быть заблокирован. Другие функции конкурсного управляющего, например по выявлению имущества должника у третьих лиц, предлагается сохранить, а конкурсное производство — возобновлять по окончании мобилизации или войны. Второй проект предполагает создание головным исполнителем гособоронзаказа единого счета для расчетов с субподрядчиками по всем госконтрактам и контрактам по ГОЗ. На этом счете будут консолидированы все средства со счетов, открытых по каждому военному контракту или субконтракту. Тем самым исполнитель получит возможность гибко распоряжаться средствами и оптимизировать временные и финансовые затраты на время мобилизации или военного положения — де-факто авторы пытаются таким образом перенести в ГОЗ опыт Минфина и казначейства по оперативному управлению консолидированными бюджетными средствами в зависимости от потребностей бюджета. Диана Галиева

Де-факто поправки предполагают рост прибыли предприятий. Как на практике будет работать механизм ее перераспределения в пользу зарплат работников, прогнозировать сложно — в отличие от неизбежного роста стоимости выпуска продукции ГОЗ. До сих пор ключевым фактором эффективности российского ГОЗ была низкая стоимость ресурсов. Отметим, что дизайн механизма увеличения зарплат в ВПК является лишь формально таким же, как в случае увеличения зарплат врачей и учителей «майскими» указами президента в 2010-х. Там основным «приводным» механизмом являлись KPI губернаторов и контролируемые ими местные бюджеты, здесь — добрая воля управляющих предприятий, задействованных в исполнении ГОЗ.

Диана Галиева, Дмитрий Бутрин