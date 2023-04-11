Секретарь СНБО Украины Данилов: утечка разведданных в США не повлияет на контрнаступление ВСУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что утечка секретных разведывательных документов в США не повлияет на планы украинской армии по началу контрнаступления и на военную стратегию Киева в целом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Офис Президента Украины Фото: Офис Президента Украины

«Если кто-то считает, что у нас есть только один вариант плана действий, то это не имеет ничего общего с реальностью. Даже три варианта — это мало. Решение о начале контрнаступления будет принято в последний момент»,— рассказал господин Данилов в интервью немецкому телеканалу ARD (цитата по ТАСС).

По словам секретаря СНБО Украины, количество людей, знающих о военных планах Киева «крайне ограничено», а вся информация о деталях проведения конкретных военных операций и численности участвующих в них подразделений является «совершенно секретной».

Американские СМИ обнаружили утечку секретных материалов США в соцсетях на прошлой неделе. Документы показали проблемы с украинскими системами ПВО советского образца. Из них следует, что ракеты для комплексов «Бук» и С-300 у ВСУ почти на исходе. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Киеве сообщил, что из-за слитых в сеть документов украинскому командованию уже пришлось заняться корректировкой планов по грядущему контрнаступлению. В Белом доме, комментируя утечку разведданных, заявили, что не имеют представления об источнике секретных документов.

Как утечка документов повлияла на российско-украинский конфликт — в материале «Ъ» «Бяки и "Буки"».

Александр Кислов