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Коммерсантъ FM
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Клиентам маркетплейсов подбирают наказание

Как Wildberries и собственники ПВЗ пытаются урегулировать конфликт

В Госдуме предложили наказывать недобросовестных клиентов маркетплейсов. Речь идет о покупателях, которые умышленно портят или меняют купленный товар на подделку и возвращают брак в пункт выдачи заказа. В том числе из-за увеличения таких случаев на прошлой неделе разразился скандал вокруг компании Wildberries. Площадка в одностороннем порядке изменила условия оферты с ПВЗ и стала удерживать со своих партнеров штрафы, равные полной стоимости некачественной вещи. Предприниматели стали жаловаться на самоуправство маркетплейсов во все возможные органы, и на проблему обратили внимание в частности в Госдуме. Сейчас на площадке нижней палаты парламента представители Wildberries и собственники ПВЗ ищут способы урегулирования конфликта.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов допускает, что привлечение недобросовестных покупателей к уголовной ответственности действительно может стать выходом из кризиса:

Как развивается история с Wildberries и владельцами пунктов выдачи заказов

Как развивается история с Wildberries и владельцами пунктов выдачи заказов

«Wildberries сама воспитала покупателей, которые пользуются практически полной вседозволенностью, потому что компания разрешала заказывать сколько угодно вещей, не брала денег за возвраты, вернуть товар можно было в любой момент, но теперь сама же вынуждена с этим бороться. И нужно понимать, что причина последнего скандала с пунктами выдачи заказов, которых Wildberries начала штрафовать, в том, что люди возвращают поддельные или испорченные товары.

Достаточно ли только этого для того, чтобы собственники ПВЗ и маркетплейс продолжили жить в дружбе и согласии? Это будет зависеть от правоприменительной практики. Есть случаи уже реальных уголовных дел по статье "Мошенничество" и даже судебных решений по ситуациям, когда человек со злым умыслом заказал, например, iPhone либо ноутбук, затем вытащил из него запчасти или просто подменил его целиком и вернул поддельный товар. Но таких случаев были единицы.

Правоохранительные органы не любят браться за такие дела, потому что очень сложно доказать, что было на самом деле. Поэтому в части новой инициативы очень многое будет зависеть от того, какие механизмы пропишут для доказательства вины клиента.

Например, покупатель заказал кроссовки, получил, но ему показалось, что они поддельные. Товар возвращается в ПВЗ. Потом к покупателю приходит полиция и говорит, что он совершил уголовное деяние — вернул поддельный товар. Как это будет делаться, пока не очень понятно».

Своей позицией касательно урегулирования конфликта между Wildberries и партнерами поделилась Федеральная антимонопольная служба. Там призвали ритейлера создать арбитраж для рассмотрения споров продавцов и доработать оферту компании.

Эта идея, в отличие от предложения вводить уголовное наказание для недобросовестных покупателей, существенно облегчит жизнь предпринимателей, убежден учредитель юридической фирмы Fox Legal Consulting Александр Ефимов:

«На мой взгляд, идея популистская. Менять Уголовный кодекс под это нет никакой необходимости, поскольку наказание за все способы мошенничества, к которым прибегают клиенты маркетплейсов, уже предусмотрено законом, и люди несут за это уголовную ответственность. Я допускаю, что идея могла принадлежать маркетплейсам, потому что они страдают от такой деятельности, это правда.

Как Wildberries рассорился с ПВЗ

Как Wildberries рассорился с ПВЗ

В Арбитражном суде Московской области рассматривают 1,37 тыс. дел в отношении Wildberries — это говорит об огромной нагрузке на государственные суды, в связи с тем, что нет полноценного досудебного разрешения таких споров. Есть формальная процедура: партнер маркетплейса пишет досудебную претензию площадке и получает короткий ответ службы поддержки — рассмотрели, мы с вами не согласны.

Если появится орган, который будет включать в себя экспертов в области права, электронной коммерции, обладающих авторитетом для всех участников рынка, то так, безусловно, получится создать эффективный механизм, который поможет разрешать споры быстро и без судебных издержек».

На прошлой неделе в Госдуме предлагали решить проблему более радикально — разработать отдельную норму, регулирующую деятельность маркетплейсов. Инициативу предлагалось назвать «законом Бакальчук» — в честь владелицы Wildberries. Но развития эта идея пока не получила.

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Лилия Галявиева

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