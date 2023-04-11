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Коммерсантъ FM
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Депутат Картаполов: закон об электронных повестках не затронет текущий весенний призыв

Внесенные в Госдуму поправки, которыми юридически приравняют электронные повестки в военкоматы к бумажным, не будет распространяться на весенний призыв. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нет, пока не будет»,— сказал господин Картаполов в ответ на вопрос агентства «Интерфакс».

Новые правила получения повесток рассмотрят сегодня, 11 апреля. Андрей Картаполов говорил, что нововведения затронут не только срочников, но и всех военнообязанных. В рамках проекта закона цифровые повестки предложено высылать обладателю аккаунта на портале «Госуслуг». Повестка будет считаться полученной после размещения в личном кабинете.

Подробности — в публикации «Ъ» «Военнообязанным проведут интернет».

Лаура Кеффер

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