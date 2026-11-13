Кто будет говорить от имени Европы на переговорах с Россией?
Обзор зарубежной прессы
В Европе разгорелся спор вокруг того, кто будет представлять ее интересы на переговорах с Россией. Как пишет Politico, внутри Евросоюза уже существует неформальное разделение на три лагеря по этому вопросу. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
Подводя итоги трехдневных встреч в Абу-Даби, Москве и Дублине, спецпосланники американского президента сообщили, что в очередном раунде переговоров будет участвовать и Европа. Встреча ожидается на следующей неделе, отметил Стивен Уиткофф. В Кремле участие европейцев не подтверждали, однако в ЕС уже подбирают кандидатуру.
По данным Politico, ведущая группа выступает за главу Евросовета Антониу Кошту. Его должность позволяет представлять европейские интересы в переговорах. Вторая группа — за переговорщиков из Франции и Германии. Они не хотят отдавать Брюсселю исключительное право говорить от лица Европы. Третьи поддерживают кандидатуру Каи Каллас, хотя жесткая позиция главы европейской дипломатии по отношению к Москве вызывает вопросы.
Заявления американской стороны пока не означают согласия Москвы на полноценный диалог с Европой, обращает внимание The Washington Post. После встречи Владимира Путина с американскими переговорщиками помощник президента Юрий Ушаков заявил, что европейцам сначала нужно определиться, чего они хотят, мира или продолжения конфликта.
Двухдневные переговоры в Абу-Даби стали первой прямой встречей представителей России и Украины за девять месяцев. Решение предоставить Европе место за столом переговоров на следующем раунде, о котором объявили спецпосланники США, может стать прорывом, отмечает Reuters. Однако консультации вряд ли будут проще, учитывая резкие разногласия между Москвой и европейскими странами по вопросам территорий и в целом того, как должен закончиться конфликт.
Россия предлагает обсуждать не только позиции Украины, но и будущие отношения Москвы с НАТО и общие правила безопасности в Европе, обращает внимание Euronews. Европейские лидеры опасаются, что Россия и США могут фактически пересмотреть правила безопасности в регионе без учета их собственной позиции. В ЕС полагают, что таким образом Кремль пытается вернуть себе возможность влияния на европейскую политику и ослабить позиции альянса, отмечает издание.
В том числе и по этим причинам вопрос глобальной безопасности стал ключевым на саммите Европейского политического сообщества в Дублине, пишет The Irish Times. В обсуждении участвовали представители более 40 стран. Европейские политики неоднократно подчеркивали, что не могут оставаться в стороне от переговоров, которые напрямую затрагивают безопасность всего региона. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу определиться с тем, что она хочет, и вернуть себе инициативу в диалоге с Россией.
На этом фоне европейцы ощущают общую нервозность, такую оценку ситуации дает Financial Times. Дополнительную напряженность создает отсутствие у европейской стороны единой позиции по поводу того, кто должен представлять ее на переговорах и какие условия она готова отстаивать. Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал ситуацию ловушкой: по его мнению, Москва фактически ставит обсуждение новой системы безопасности условием участия Европы в переговорах. Глава европейской дипломатии Кая Каллас, напротив, считает, что к этому вопросу следует возвращаться только после окончания конфликта.
Владимир Зеленский также выразил обеспокоенность действиями Вашингтона на фоне переговоров с Москвой. Украинский президент сообщил о новых ограничениях в работе американской спутниковой системы Starshield, которые мешают ВСУ перехватывать российские беспилотники. Он назвал происходящее странным и заявил, что это дает представление о том, какую позицию занимают США в отношении Украины.