Кто будет говорить от имени Европы на переговорах с Россией?

Владимир Зеленский также выразил обеспокоенность действиями Вашингтона на фоне переговоров с Москвой. Украинский президент сообщил о новых ограничениях в работе американской спутниковой системы Starshield, которые мешают ВСУ перехватывать российские беспилотники. Он назвал происходящее странным и заявил, что это дает представление о том, какую позицию занимают США в отношении Украины.