Минцифры и Минобороны обсуждают защиту дата-центров

Министр заверил, что все сервисы продолжают функционировать, из чего он сделал вывод, что в «Яндексе» «уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению» мощностей. «Конечно, атаки по масштабу... были беспрецедентными. И конечно, сейчас вся отрасль помогает решать (возникшие после атак проблемы.—"Ъ")»,— добавил он.