Минцифры и Минобороны обсуждают защиту дата-центров
Шадаев: Минцифры и Минобороны решают вопрос по защите ЦОДов
12.10.2026, 11:28
«Яндекс» столкнулся с беспрецедентной атакой на свои дата-центры, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он уточнил, что ведомство вместе с Минобороны занимается вопросом защиты объектов IT-инфраструктуры.
«Минцифры совместно с Минобороны решает вопрос прикрытия этих объектов»,— сказал господин Шадаев на заседании комитета Госдумы (цитата по «Интерфаксу»).
Министр заверил, что все сервисы продолжают функционировать, из чего он сделал вывод, что в «Яндексе» «уделили необходимое внимание и резервированию, и разнесению» мощностей. «Конечно, атаки по масштабу... были беспрецедентными. И конечно, сейчас вся отрасль помогает решать (возникшие после атак проблемы.—"Ъ")»,— добавил он.
За последние дни под удар БПЛА попали три дата-центра «Яндекса»: в Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки 11 октября возник массовый сбой в работе сервисов «Яндекса». Точные сроки восстановления мощностей в компании не назвали. По словам источника «Ъ» на ИТ-рынке, сроки поставки оборудования для замены составляют до шести месяцев.