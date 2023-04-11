«Кристалл» претендует на «пиратский» алкоголь

Ликеро-водочный завод «Кристалл» решил отсудить «Пиратов Карибского моря» у корпорации Disney. Компания требует прекратить правовую охрану товарного знака, пишут «Ведомости». Основанием может стать неиспользование американской стороной своих брендов в классе алкогольных напитков, а «Кристалл» как раз планирует расширять свою линейку и подбирает название для новой продукции. Сможет ли он заполучить «Пиратов Карибского моря»? Выяснял Иван Корякин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Disney Enterprises, Inc Фото: Disney Enterprises, Inc

Когда компании регистрируют товарный знак, обычно они захватывают сразу несколько классов на всякий случай, поэтому «Пираты Карибского моря» — это не только кинофраншиза, но напитки, правда, пока только на бумаге. В реальности же Disney алкоголь не разливает, так что в этой части знак не используется.

А завод «Кристалл» как раз расширяет лицензию: он уже не просто ликеро-водочный, но и ромово-коньячный. Это, к слову, важный аргумент для суда, ведь производителю придется доказать, что «Пираты карибского моря» ему действительно нужны, отметила партнер компании Semenov & Pevzner Юлия Ярных:

«Заявителю со своей стороны нужно доказать заинтересованность в досрочном прекращении охраны товарных знаков, а правообладатель, в данном случае компания Disney, должен, в свою очередь, предоставить доказательства их использования в течение последних трех лет. Соответственно, если таковые не будут предъявлены, и суд сочтет "Кристалл" заинтересованным лицом, то есть вполне высокая вероятность того, что требования будут удовлетворены».

«Пираты Карибского моря» — очень сильный и узнаваемый бренд, соглашаются маркетологи. В него вложены миллиарды долларов, тонны пиротехники и талант лично Джонни Деппа. Успех рома с таким названием очевиден. Но отобрать такое имя у Disney в классе алкоголя — полдела. «Кристаллу» необходимо присвоить его себе. И тут возникнут трудности, ведь бренд буквально слишком сильный, чтобы достаться заводу, пояснил управляющий партнер компании Patentus Дмитрий Марканов. По его словам, есть серьезный довод не в пользу «Кристалла»:

«Это запрет на регистрацию товарных знаков, сходных с названием известных в Российской Федерации произведений науки, литературы, искусства. Поэтому даже регистрация если и состоится, то будет оспорена Disney, и тут однородность даже не работает».

Хотя в активе у «Кристалла» уже целая киноколлекция: ему принадлежат права на товарные знаки Fantomas и Gladiator. Но достались они компании только потому, что споров не было, говорят юристы. Disney же своих «пиратов» так просто не отдаст, ведь компания с февраля судится из-за этого названия.

Но даже если ликеро-водочный завод получит бренд, он сможет использовать только текст без логотипа, подчеркнул юрист практики интеллектуальной собственности фирмы Kosenkov & Suvorov Вячеслав Игумнов: «"Кристалл" сможет зарегистрировать изображение, которое будет, но Disney это обжалует в суде, ссылаясь именно на авторские права в отношении таких образов. Роспатент на стадии регистрации не проверяет соблюдение чьих-либо авторских прав, и такое обжалование возможно уже далее в палате по патентным спорам и в суде по интеллектуальным правам».

Осенью прошлого года «Кристалл» выпустил «убийцу Jagermeister» — Alter Heiler. Он до такой степени напоминал, во всяком случае, внешне, ушедший немецкий ликер, что Роспатент счел его сходным до степени смешения. Но в итоге досталось Jagermeister: ФАС выдала компании предостережение за то, что она якобы пыталась запретить «Кристаллу» продавать собственные ликеры с похожими этикетками. Более того, сам завод намерен добиваться исключения Jagermeister из списка параллельного импорта и готовит иск в Арбитражный суд. Таким маневрам и пираты позавидуют

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