FT: в Лондоне отрицают, что российский самолет чуть не сбил британский над Черным морем

Лондон считает, что сообщения об инциденте с российским истребителем над Черным морем, содержит неточности, заявил источник Financial Times (FT) в Минобороны Великобритании. The Washington Post (WP) ранее обнаружила в утечке секретных американских документов информацию о том, что в небе в районе Крымского полуострова 29 сентября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком RC-135.

«Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве над Черным морем»,— сказал собеседник FT.

Официально британские и российские власти не комментировали информацию.

Американские СМИ обнаружили утечку секретных материалов США в соцсетях на прошлой неделе. Документы касаются как российско-украинского конфликта, так и ситуации в ряде других стран. Как выяснила WP из утечки, министр обороны США Ллойд Остин, возможно, приказал американским пилотам не подлетать близко к Крымскому полуострову. Издание описало несколько инцидентов над Черным морем, включая запуск ракеты российским истребителем.

Как утечка документов повлияла на российско-украинский конфликт — в материале «Ъ» «Бяки и "Буки"».

Леонид Уварчев