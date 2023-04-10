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Коммерсантъ FM
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WP: российский Су-27 в сентябре 2022 года выпустил ракету рядом с британским RC-135 в районе Крыма

В небе в районе Крымского полуострова 29 сентября 2022 года российский истребитель Су-27 выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком RC-135, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона.

Как пишет издание, глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сообщил об инциденте в Палате общин в октябре 2022 года. В разговоре с парламентариями он назвал пуск ракеты Су-27 технической неисправностью. Он также сообщил, что обсудил произошедшее с высокопоставленным представителем российского Минобороны.

Согласно документу из утечки, британские и французские самолеты проводили пилотируемые наблюдательные полеты рядом с Крымом в период с 29 сентября по 26 февраля, США использовали для этих целей беспилотники. Каждый месяц совершалось несколько разведывательных полетов, отмечает WP.

14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper потерпел крушение в Черном море. Власти США заявили, что это произошло из-за маневра российского истребителя Су-27, который задел винт БПЛА. В Минобороны России утверждали, что беспилотник нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства».

Подробнее — в материале «Ъ» «Черное море их связало».

Олеся Павленко

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