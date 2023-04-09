WP: глава Пентагона мог приказать пилотам не подлетать близко к Крыму

Министр обороны США Ллойд Остин, возможно, приказал американским пилотам не подлетать близко к Крымскому полуострову. Об этом сообщает американская газета The Washington Post (WP) со ссылкой на выложенные в интернет секретные военные документы. В одном из них речь идет о разведывательных полетах над Черным морем за период с сентября 2022 по февраль 2023 года.

В документе, на который ссылается WP, описывается несколько инцидентов: 29 сентября 2022 года у побережья Крыма российский истребитель Су-27 выпустил ракету на расстоянии от британского самолета-разведчика RC-135 (Rivet Joint); 30 декабря британский RC-135 в сопровождении двух британских истребителей Typhoon перехвачен российскими самолетами; 22 февраля 2023 года перехвачен американский разведывательный беспилотник MQ-9; 14 марта два Су-27 перехватили американский MQ-9. По словам официальных лиц США, это побудило американский персонал дистанционно сбить аппарат примерно в 56 милях (примерно 90 км) от побережья Крыма.

На карте в документе показана граница, проведенная над участками Черного моря, чтобы отметить места, где могут летать самолеты-разведчики. Судя по всему, граница начинается примерно в 12 милях (около 19 км) от побережья Крыма в соответствии с международным правом. На карте также есть вторая линия примерно в 50 милях (примерно 81 км) от берега с надписью «SECDEF Directed Standoff», что указывает на то, что господин Остин, возможно, приказал пилотам США держать самолеты подальше от полуострова.

Подробнее об одном из инцидентов читайте в публикации «Ъ» «По чью душу "жнец"».

Мария Федотова