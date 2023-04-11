Промипотеку отправили на стройку

Правительство расширило параметры промышленной ипотеки — программы льготных кредитов, выдаваемых на сумму до 500 млн руб. Принятым постановлением она распространена не только на покупку готовых производственных площадей, но также на их строительство, реконструкцию и модернизацию. Максимальную сумму кредита власти вопреки ранее звучавшим предложениям пока поднимать не стали — из-за ограниченного бюджета программы. Вернуться к этому вопросу в Минпромторге намерены к концу года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Белый дом обновил правила промышленной ипотеки — займов под 5% годовых на срок до семи лет (для технологических компаний — под 3%). Как следует из опубликованного вчера постановления правительства, такие льготные кредиты можно будет получать не только для покупки производственных объектов, но также для их строительства, модернизации и реконструкции. Как отметил на совещании со своими заместителями премьер-министр Михаил Мишустин, ожидается, что такое решение «поможет предприятиям повысить эффективность своих расходов на эти цели и будет стимулировать интерес к запуску новых проектов».

Вместе с тем постановлением вводятся пороги стоимости объектов, в пределах которых предоставляется такой кредит. Для строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов — это не более 90 тыс. руб. за 1 кв. м, для приобретаемой готовой промышленной недвижимости — 75 тыс. руб. в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге и 50 тыс. в остальных регионах.

Расширение параметров программы обсуждалось еще до ее фактического запуска — объяснялось это тем, что спрос на строительство или реконструкцию оказался выше, чем на покупку готовых объектов (см. “Ъ” от 14 ноября 2022 года). Однако объявленное вчера решение оказалось не столь масштабным, как ожидалось,— ранее Минпромторг предлагал увеличить максимальную сумму кредита в четыре раза, до 2 млрд руб. (см. “Ъ” от 21 февраля), но она осталась прежней — 500 млн руб.

Как пояснили “Ъ” в Минпромторге, предложения увеличить лимит до 2 млрд руб. поступали от банков и предприятий, но, «учитывая ограниченные объемы финансирования промышленной ипотеки в этом году, было принято решение оставить максимальный объем кредита на прежнем уровне, чтобы поддержать больше проектов в рамках выделенных бюджетных средств». К вопросу увеличения лимита, добавили в ведомстве, планируется вернуться в конце года — после подведения итогов работы механизма за год.

В 2023 году на субсидирование ставок в рамках промипотеки предусмотрено 1,3 млрд руб., что должно обеспечить льготный кредитный портфель в объеме не менее 45 млрд руб. Как заверил вчера премьер, при необходимости правительство готово увеличивать финансирование. По данным Минпромторга, пока выдано 38 кредитов на 2,86 млрд руб.— на согласовании еще 32 кредитных соглашения на 3,4 млрд руб.

Как отмечает координатор «Деловой России» по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов, возможность получения промышленной ипотеки на строительство и реконструкцию — «это именно та опция, которой не хватало с момента запуска механизма, поскольку не все готовые помещения и здания пригодны для размещения современных высокотехнологичных проектов». Советник вице-президента ЦСР Любовь Арапова добавляет, что с расширением программы количество потенциальных заемщиков может увеличиться в 20 раз — по данным Росстата, 93% инвестиций крупных и средних предприятий направляется на строительство и только 5% — на приобретение площадей.

Дмитрий Панов добавляет, что для мегаполисов лимит в 500 млн руб. серьезно ограничивает возможности реализации масштабных инвестпроектов, как и установленные сейчас нормативы, поскольку в среднем стоимость строительства производственных площадей в таких городах составляет 80–150 тыс. руб. за «квадрат». Впрочем, по его словам, «для невысокотехнологичных промышленных объектов в большинстве регионов это ограничение не будет критическим».

Евгения Крючкова