Производителей поддержат квадратным метром

Белый дом рассчитывает вскоре запустить механизм промышленной ипотеки — отбор проектов для участия в программе анонсирован на четвертый квартал. Речь идет о кредитах до 500 млн руб. на покупку производственной недвижимости под 3% или 5% годовых. Ожидается, что на эти средства предприятия смогут приобретать производственные площади размером до 10 тыс. кв. м — в целом потребность в них оценивается в 500 тыс. кв. м в год. Взамен от компаний ожидают активизации запуска новых производств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В правительстве рассчитывают, что промышленная ипотека улучшит «жилищные условия» для производственного оборудования

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ В правительстве рассчитывают, что промышленная ипотека улучшит «жилищные условия» для производственного оборудования

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правительство планирует начать в четвертом квартале этого года отбор проектов в рамках программы промышленной ипотеки, сообщил вчера вице-премьер и министр промышленности Денис Мантуров. Суть механизма заключается в кредитовании покупки производственных помещений. Для промышленных предприятий ставка по кредиту составит 5%, для инновационных технологических компаний — 3%. Займы предоставляются на срок до семи лет и на сумму до 500 млн руб. Как пояснил Денис Мантуров, верхняя планка выбрана исходя из средней по стране стоимости промышленных площадей. По его словам, максимальный кредит позволит приобрести до 10 тыс. кв. м. производственной недвижимости — «примерно столько достаточно на сегодняшний день для размещения небольшого, среднего размера завода либо нескольких цехов крупного предприятия». В целом потребность предприятий в покупке производственных площадей с использованием кредитных средств оценивалась ранее в 500 тыс. кв. м в год.

Премьер-министр Михаил Мишустин вчера пояснил, что необходимое для запуска промышленной ипотеки постановление правительства уже подготовлено и теперь необходимо «максимально оперативно» запустить программу. Новая мера анонсирована как мера, которая позволит бизнесу быстрее разворачивать производство — ведь создание производственных корпусов с нуля занимает два-три года, а покупку готовых площадей сдерживают высокие ставки по кредитам (Минпромторг оценивал их в 13–15%). Среди ожидаемых эффектов назывались сокращение в два-три раза срока реализации инвестпроектов, а также снижение риска простоя незаполненных площадей.

По словам Михаила Мишустина, мера позволит предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений — «это, как правило, весьма затратная часть сметы» — и, соответственно, простимулирует расширение производства. Отдельные ожидания, как следовало из слов Дениса Мантурова, касаются ускорения начала «серийного выпуска критической номенклатуры — это порядка 2 тыс. позиций по сырью, материалам и комплектующим».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в 2022 году на новую меру планируется выделить 0,5–1 млрд руб., вчера актуальные цифры по этой части названы не были. В Минпромторге “Ъ” сообщили, что с учетом оценки спроса рассчитан планируемый объем кредитования и необходимый объем субсидий — предложения направлены в правительство в рамках подготовки проекта бюджета на 2023–2025 годы. В Минфине не стали комментировать объемы финансирования программы.

Как отмечает сопредседатель Пермского регионального отделения «Деловой России» Евгений Протопопов, промышленная ипотека «может поддержать в моменте развитие производств» — дешевые деньги в промышленной стройке отсутствуют, в связи с чем предприятия не могут строить или реконструировать необходимые площади. Вице-президент Ассоциации «НП "Опора"» Максим Третьяков отмечает, что сейчас предусмотрена разнообразная линейка мер господдержки промышленности, однако они не распространяются на «нулевой цикл» — приобретение недвижимости и размещение предприятия. «Сейчас этот пробел закрывают»,— говорит он. По мнению Евгения Протопопова, примерно 80% основных технологических корпусов и промышленных объектов вписываются в максимальную сумму кредита. «Остальные 20% — это либо огромные корпорации, либо огромные заводы, где промышленная ипотека уже не так сильно нужна».

Евгения Крючкова