Промышленность соблазняют ипотекой

Минпромторг предлагает расширить промышленную ипотеку под 3% или 5% годовых прежде всего за счет распространения таких кредитов не только на покупку готовых площадей, но также на строительство, модернизацию, ремонт объектов и покупку земли. Также планируется повысить с 500 млн до 2 млрд руб. лимит займа вне зависимости о того, на какие из этих целей он берется, и установить «норматив» стоимости приобретаемой в рамках программы недвижимости. В бизнес-сообществе инициативу поддерживают, отмечая, что это повысит эффективность программы, а ограничение стоимости объектов позволит избежать накручивания цен на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Минпромторг подготовил новые предложения по расширению механизма промышленной ипотеки — как следует из опубликованного ведомством проекта постановления правительства, теперь речь идет о более существенном масштабировании программы, чем анонсировалось ранее. Напомним, речь идет о льготных кредитах, которые должны стимулировать ускоренное разворачивания производства,— на сумму до 500 млн руб. на покупку производственной недвижимости под 5% годовых (или 3% для технологических компаний) на срок до семи лет. Выдача таких займов началась в декабре — сейчас, как сообщили “Ъ” в Минпромторге, банками заключено 15 соглашений на общую сумму 1,1 млрд руб.

Изначально программа рассчитывалась на покупку готовых промышленных площадей, потребность в которых оценивалась в 500 тыс. кв. м в год, для сокращения сроков реализации инвестпроектов. Однако еще осенью Минпромторг пришел к выводу, что более востребована у бизнеса не покупка готовых площадей, а их строительство и модернизация, в связи с этим планировалось расширить программу на эти цели, предусмотрев для таких случаев более значительный лимит (см. “Ъ” от 14 ноября).

Новая версия документа Минпромторга эту идею развивает — помимо распространения промышленной ипотеки на строительство и ремонт ведомство предлагает также разрешить покупать на заемные средства земельные участки для эксплуатации приобретаемых объектов (их площадь не должна более чем вдвое превышать площадь покупаемых зданий и сооружений, а стоимость земли должна составлять не более 20% от общего размера кредита). При этом ведомство несколько меняет подход к увеличению лимитов — по проекту максимальный размер кредита предлагается увеличить до 2 млрд руб. вне зависимости от цели (то есть и для покупки готовой площадки), а срок — до 10 лет (для технологических компаний — до 15 лет).

Допускается проектом получение кредита сразу на несколько целей, как и сразу нескольких займов, но на общую сумму не более 2 млрд руб. Одновременно с этим Минпромторг предлагает установить нормативы стоимости приобретаемых объектов: цена 1 кв. м промышленных площадей не должна превышать 75 тыс. руб., а 1 га земли — 20 млн руб. В качестве кредитора помимо коммерческих банков (их было отобрано 16) проектом в программу промышленной ипотеки также включается ВЭБ.РФ.

Вице-президент ассоциации «НП "Опора"» Максим Третьяков приветствует прежде всего расширение целей использования кредитов. «Проблема в том, что для многих видов производств нужны весьма специфичные помещения, поэтому вписывание их в абстрактные помещения, построенные под среднестатистическое производство, неэффективно»,— поясняет он. Расширение лимитов, добавляет господин Третьяков, также довольно актуально для бизнеса, при этом установление потолка стоимости приобретаемой в рамках программы недвижимости он считает разумным — это позволит исключить «искусственное раздувание цен на промышленную недвижимость, когда за счет дешевых кредитов, субсидируемых из бюджета, рынок начинает раскручиваться вверх». Также, добавляет он, сейчас есть технические препятствия для выдачи промышленной ипотеки банками — из-за проблем с оценкой залогов, в связи с этим, полагает Максим Третьяков, включение в программу ВЭБ.РФ позволит сделать программу работающей.

Евгения Крючкова