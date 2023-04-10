Четыре сценария для ближневосточного союзника

США считают возможным убедить Израиль изменить свою позицию в отношении Украины и предоставить Киеву летальное вооружение. Об этом говорится в секретном документе Пентагона, оказавшемся в открытом доступе. Отмечается, что это может произойти в случае обострения российско-израильских отношений. Например, если Москва поставит современные системы вооружений Ирану и Сирии. Однако пока ничего подобного не произошло. Израилю же сейчас стоит задуматься о собственной безопасности. Фактически он столкнулся с угрозой войны на несколько фронтов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аллея Дружбы в честь 30-летия возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем на территории Инновационного центра «Сколково», 2021 год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Аллея Дружбы в честь 30-летия возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем на территории Инновационного центра «Сколково», 2021 год

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Среди партии слитых в соцсети секретных документов Пентагона, о которых стало известно в конце прошлой недели, оказалась аналитическая записка под названием «Израиль: пути поставок летального оружия Украине». Документ датирован 28 февраля 2023 года. В нем, по информации The New York Times, говорится, что израильские власти «скорее всего, рассмотрят вопрос о предоставлении летальной помощи (Киеву.— “Ъ”) в случае усиленного американского давления или ухудшения ситуации в отношениях с Россией». В тексте идет речь о четырех сценариях, при которых Израиль согласился бы поставлять Украине оружие.

«Наиболее правдоподобным» из них называется «турецкая модель».

Речь идет о том, что Израиль может под давлением США поставить Украине через третьи страны «летальные системы защиты», одновременно выступая за мирное завершение конфликта и предлагая себя в качестве посредника на переговорах.

В документе отмечается, что Турция успешно поддерживает теплые отношения с Россией, поставляя при этом оружие Украине. Три следующих сценария подключения Израиля к поставкам военной помощи предполагают резкое обострение российско-израильских отношений. Это может произойти в случае передачи Ирану российских «стратегических систем» или оказания Москвой помощи в развитии иранских ракетных и ядерных программ, а также при условии поставок Дамаску продвинутых систем ПВО, которые позволят сирийцам сбивать израильские военные самолеты. В документе также перечислены израильские вооружения, которые потенциально могут быть переданы Украине, в том числе ЗРК Barak-8 и Spyder и ПТРК Spike.

Подлинность документа неизвестна. Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что по крайней мере один из утекших документов был изменен, но не уточняют какой. Ранее израильские власти назвали «полностью ложным и абсурдным» еще один утекший американский документ. Он поступил в Пентагон из ЦРУ. Утверждалось, что в начале или середине февраля высшее руководство израильской внешней разведки «Моссад» призывало своих сотрудников и граждан Израиля присоединиться к протестам против судебной реформы.

Действительно, несколько сот бывших сотрудников «Моссада», в том числе пять бывших глав ведомства, подписали в марте заявление против реформы, продвигаемой правительством. Но никаких публичных заявлений со стороны действующего руководства не звучало. Как отмечает The New York Times, речь, по всей видимости, идет о случае неправильного толкования.

Документ о потенциальном украино-израильском сотрудничестве в Израиле не комментировали, однако по сути в нем нет ничего нового. За последние полгода в израильских СМИ было немало утечек о том, что США оказывают давление на Израиль, чтобы поддержать давнишние просьбы Киева о поставках вооружений. Был опубликован и список желаемых вооружений, а все указанные Пентагоном сценарии так или иначе обсуждались на израильских экспертных встречах и в СМИ, в том числе и «турецкий вариант». Особенно много об этом говорили осенью, когда появилась информация о поставках России иранских дронов для использования в боевых действиях на Украине (Москва и Тегеран отрицают эту информацию).

Киев и Вашингтон пытались убедить Израиль, что вовлечение Ирана в конфликт на Украине может быть для него потенциально опасным, в том числе и потому, что происходит апробирование беспилотников в боевых условиях, а затем они могут быть применены против израильтян. И вполне возможно, что «турецкий вариант» отчасти сработал.

В ноябре израильская газета «Гаарец» сообщила, что Израиль под давлением США согласился профинансировать поставки на Украину «стратегических материалов» на сумму в несколько миллионов долларов.

Утверждалось, что данные средства были переданы одной из стран—членов НАТО, «глубоко вовлеченных в поставки военного оборудования Украине». При этом израильские власти просили всех участников этой сделки не разглашать детали, чтобы не вызвать раздражение российской стороны. Кроме того, по информации источников газеты, Израиль также согласился на поставки Украине странами НАТО систем вооружения, содержащих израильские компоненты. Речь в том числе об оптических комплексах и системах контроля огня.

Вторая волна американского давления имела место после возвращения Биньямина Нетаньяху в премьерское кресло в конце декабря. Тогда, отвечая на вопросы западных журналистов, глава правительства Израиля заявил, что изучает тему военной помощи, но не хотел бы брать на себя «никаких твердых обязательств».

После визита в Киев в середине февраля главы МИД Израиля Эли Коэна появились сообщения об активизации украино-израильского партнерства по разработке системы оповещения. Предполагается, что эта система должна быть получена Киевом в течение трех-шести месяцев. Кроме того, в середине марта израильский сайт Walla со ссылкой на источники сообщил, что Израиль одобрил экспортные лицензии для возможной продажи Киеву систем борьбы с беспилотниками путем глушения радиосигналов. Однако на тот момент никаких контрактов не было подписано. И израильские источники подчеркивали, что речь в обоих случаях идет об оборонительном вооружении.

«Сами по себе утекшие материалы Пентагона конкретно по Израилю не говорят ничего нового, что не обсуждалось бы неоднократно ранее. Не секрет, что усиление Ирана и Сирии для Израиля нежелательно»,— сказал «Ъ» израильский военный эксперт Давид Гендельман.

Он напомнил, что у Израиля есть две причины не обострять отношения с Россией. Первая — оставить свободу действий ВВС Израиля в сирийском небе с учетом того, что там находится группировка ВКС РФ, а также возможная поставка Россией новых качественных вооружений противникам Израиля, в частности Ирану. «Но если что-то по этим направлениям изменится и Израилю уже будет нечего терять, то вопрос о сотрудничестве с Киевом в сфере ВТС может быть пересмотрен»,— подчеркнул эксперт. По его словам, идет постоянная оценка ситуации как на российско-украинском фронте, так и в регионе.

В последние недели Израиль столкнулся с беспрецедентной ситуацией в сфере безопасности. На прошлой неделе его территория практически одновременно была обстреляна из сектора Газа, Ливана и Сирии. Это происходит параллельно с резко увеличившимся числом терактов, а также беспорядками в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. В Израиле опасаются объединения так называемых «сил сопротивления» под эгидой Ирана.

В частности, на прошлой неделе в Бейруте состоялась встреча лидеров палестинских группировок «Хамас» и «Исламский джихад», активизировались их контакты с ливанским движением «Хезболла». Кроме того, по сообщениям сирийских СМИ, в воскресенье Дамаск посетил командующий силами «Эль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции Эсмаил Гаани, который как раз и координирует «силы сопротивления».

Одновременно состоялся телефонный разговор президентов Ирана и Сирии Эбрахима Раиси и Башара Асада. Они обсудили слабость «сионистского образования» (как называют Израиль не признающие его страны) и «многообещающее будущее сопротивления». В регионе не исключают, что в ближайшее время Израиль может быть втянут в войну на нескольких фронтах.

На этом фоне Израилю крайне невыгодно оказываться в состоянии «холодной войны» с Россией, которая поддерживает постоянный контакт как с Ираном, так и разными региональными группировками, входящими в «силы сопротивления».

В некоторых израильских кругах даже бытует мнение, что Москве выгодна эскалация на Ближнем Востоке. Так, по словам бывшего посла Израиля в России и на Украине, старшего исследователя института INSS Цви Магена, «это отвлекает внимание и ресурсы Запада от войны на Украине» и ставит Россию в положение ключевого игрока в ближневосточном конфликте. Об этом он заявил в эфире израильской радиостанции «Кан Рэка».

В то же время в беседе с «Ъ» Давид Гендельман подчеркнул: «Москва, разумеется, имеет тесные связи с противниками Израиля, но у них хватает и своих интересов, и подобная эскалация происходила и ранее. Как тесные связи Израиля с США не означают, что израильские действия — это “рука Вашингтона”, так и действия противников Израиля — это не обязательно “рука Москвы”».

В Москве ситуацию на Ближнем Востоке оценивают как рецидив, возникший из-за нерешенной палестино-израильской проблемы. Об этом заявил в понедельник журналистам замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов. Он подчеркнул необходимость налаживать переговоры между Израилем и Палестиной. Что касается утечек Пентагона, то, по его словам, Израиль заверяет Россию, что в его подходе ничего не изменилось. «Они нам так говорят. Но естественно, доверяй, но проверяй — как говорил классик»,— подчеркнул Михаил Богданов.

Марианна Беленькая