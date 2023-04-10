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Коммерсантъ FM
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«Газпром» зовут на стадион

Компания может стать спонсором «Бешикташа»

Турецкое издание Sozcu сообщило, что стамбульский футбольный клуб «Бешикташ» согласовал контракт с «Газпромом». По соглашению российская компания станет спонсором «Бешикташа», в частности получит права на название стадиона клуба. Взамен команда может рассчитывать на €60 млн за три года.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«Газпром» в ближайшее время может стать одним из ключевых партнеров стамбульского футбольного клуба «Бешикташ». Издание Sozcu со ссылкой на свои источники в команде сообщило, что стороны договорились о подписании контракта. Соглашение предусматривает передачу «Газпрому» на три года прав на именование стадиона стамбульцев за €60 млн. Договор также предусматривает возможность пролонгации еще на два года.

Если сведения Sozcu подтвердятся, то «Бешикташ» можно будет поздравить с отличной сделкой. По действующему соглашению права именования стадиона стамбульцев принадлежат компании Vodafone. Контракт был подписан еще в 2013 году, за три года до открытия арены, и приносил «Бешикташу» около €6 млн ежегодно. К слову, хороший показатель, на уровне многих топовых клубов Европы (например, мадридский «Атлетико» получает от своего стадионного спонсора чуть более €9 млн).

Новый контракт может принести «Бешикташу» €20 млн в год. А это уже уровень топов, таких как «Манчестер Сити» или «Барселона».

Например, каталонцы по контракту со Spotify будут получать именно по €20 млн в год, после того как завершится реконструкция Camp Nou. Правда, до того стадионные права будут приносить каталонцам только €5 млн в год.

Напомним, что «Газпром» давно и активно спонсировал футбольные проекты за пределами России. Так, с 2007 года компания была спонсором немецкого футбольного клуба «Шальке 04», с 2018 года — спонсором Лиги чемпионов. За цикл 2018–2020 годов «Газпром» заплатил UEFA более €210 млн, в 2021 году контракт был продлен. Также компания сотрудничала с Европейским союзом футбольных ассоциаций на чемпионате Европы-2020 и намеревалась сотрудничать на Евро-2024. Кроме того, компания была партнером еще и Суперкубка UEFA, Лиги чемпионов по футзалу и финальной стадии Юношеской лиги UEFA.

Арнольд Кабанов

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