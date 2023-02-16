Израиль разочаровал Украину

Глава МИД Израиля Эли Коэн посетил в четверг Киев. Это его первая официальная поездка на посту министра, а также первый визит высокопоставленного израильского чиновника на Украину после начала российской военной операции. Миссия господина Коэна изначально выглядела практически невыполнимой. Как подчеркивают израильские журналисты, ему, с одной стороны, нужно было не разочаровать Киев, а с другой — не вывести из себя Москву. В итоге министр пообещал, что Израиль поддержит мирный план Украины, но при этом не обнадежил Киев по вопросу о поставках вооружения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД Израиля и Украины Эли Коэн (слева) и Дмитрий Кулеба

Фото: Gleb Garanich/Pool, Reuters Главы МИД Израиля и Украины Эли Коэн (слева) и Дмитрий Кулеба

Фото: Gleb Garanich/Pool, Reuters

«Я пришел сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту»,— заявил глава МИД Израиля Эли Коэн, сойдя в четверг утром с поезда, прибывшего из Польши в Киев. После этого, еще до официальных встреч, он отправился в Бучу, а также посетил мемориал памяти жертв холокоста в Бабьем Яру.

«Невозможно оставаться равнодушным перед лицом суровых зрелищ и ужасных историй, которые я слышал»,— сказал господин Коэн в Буче, возложив венок на братскую могилу.

Между тем министр ушел от ответа на вопрос израильского журналиста, осуждает ли он Россию. Напомним, что прошлой весной украинские власти обвинили российских военных в убийстве мирных жителей в Буче. В Москве эту информацию опровергают, утверждая, что вся представленные Киевом данные сфальсифицированы. Однако не все готовы согласиться с российской версией.

Еще в апреле предшественник Эли Коэна на министерском посту Яир Лапид, который позднее занял пост премьер-министра Израиля, напрямую обвинил Москву в военных преступлениях, фактически нанеся удар по российско-израильским отношениям.

На этом фоне в январе, заняв пост главы МИДа после смены правительства Израиля, Эли Коэн пообещал поменьше публично говорить об Украине. Но выполнить свое обещание не смог. По иронии судьбы его первый официальный зарубежный визит состоялся именно в Киев (до этого он успел побывать только с полусекретной миссией в Судане). И это в целом первое за год посещение украинской столицы высокопоставленным представителем Израиля. Правда, не последнее. В конце недели здесь также ждут израильскую парламентскую делегацию.

О поездке господина Коэна в Киев было объявлено сразу после его переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Иерусалиме в конце января.

Вашингтон не скрывает, что хотел бы добиться расширения израильской помощи Украине, в первую очередь военной. Не перестают надеяться на это и в Киеве.

Еще в октябре МИД Украины направил Израилю подробный список систем ПВО, которые украинцы хотели бы приобрести. И в Киеве, и в Вашингтоне давят на Израиль, приводя в качестве аргумента иранские беспилотники, которые, как утверждается, Россия использует в боевых действиях на Украине. Москва и Тегеран это отрицают. Израильтяне к информации о военном сотрудничестве между Ираном и Россией относятся серьезно, но с ответом Киеву не спешат. Хотя Биньямин Нетаньяху, вернувшись в декабре на премьерский пост, обещал рассмотреть заново вопрос о военной помощи Украине, но никаких гарантий он не дал.

Предполагалось, что поездка Эли Коэна состоится еще на прошлой неделе. Однако, как пишет израильская газета «Гаарец», визит был отложен по просьбе украинской стороны. Связано это было в первую очередь с отсутствием в Киеве президента Украины Владимира Зеленского. Он в тот момент находился в европейском турне.

Впрочем, еще на прошлой неделе было неясно, а готов ли в принципе президент Зеленский принять израильского министра? Как сообщил тогда израильский сайт Walla со ссылкой на источники, господин Зеленский не хотел встречаться «только для фотосессии». Киеву нужна конкретика, и еще до визита он выставил Израилю несколько условий. Среди них — «публичное осуждение российского вторжения», поддержка территориальной целостности Украины и мирного плана Владимира Зеленского, который он намерен предложить для обсуждения в ООН, одобрение кредита в размере полумиллиарда долларов, прием на лечение сотен пострадавших в ходе боевых действий украинских граждан и продолжение проекта по передаче Киеву технологий, связанных с умным оповещением об атаках ракет и дронов.

То, что встреча между Эли Коэном и Владимиром Зеленским не состоялась бы, если бы он приехал в Киев с «пустыми руками», то есть без положительного ответа хотя бы на часть украинских просьб, подтверждает и израильская газета «Гаарец». В итоге по завершении переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, прежде чем направиться на встречу с президентом Украины, господин Коэн заявил, что Израиль поддержит мирный план господина Зеленского. Кроме того, он пообещал, что правительство предоставит кредитные гарантии в размере $200 млн для восстановления гражданской инфраструктуры и «поможет Украине в разработке умной системы раннего оповещения об ударах с воздуха».

Однако ни слова не было сказано о других запросах Киева касательно военной помощи.

В связи с этим Дмитрий Кулеба подчеркнул: «Украина благодарна Израилю за всю оказанную поддержку. У Израиля также есть список наших военных потребностей, и мы ожидаем принятия соответствующих решений. В первую очередь речь идет о защите украинского неба».

Иллюстрацией запроса Киева стал сигнал воздушной тревоги, который прозвучал во время встречи двух министров. Но, как на днях в интервью украинскому телеканалу «Прямий» пояснил посол Израиля в Киеве Михаил Бродский, любое израильское правительство прежде всего думает о безопасности Израиля.

«Мы и дальше будем помогать Украине в рамках “красных линий”, которые всем известны. Я думаю, ни одно израильское правительство этих “красных линий” не перейдет, потому что все это чревато для безопасности Израиля и израильских граждан»,— сказал он.

Господин Бродский не уточнил, о каких «красных линиях» идет речь, но ранее неоднократно израильские политики подчеркивали, что Израиль не должен ссориться с Россией, чье военное присутствие по-прежнему сохраняется в Сирии.

Кроме того, Москва поддерживает тесные связи с основными региональными противниками Израиля — Ираном, а также близкими к нему движениями — палестинским «Хамасом» и ливанской «Хезболлой», и Израилю не хотелось бы, чтобы это сотрудничество затрагивало его интересы в области безопасности. На этом фоне израильские журналисты подчеркивали, что у господина Коэна была очень сложная миссия — удовлетворить украинцев и не вывести из себя Москву. Эта дипломатическая эквилибристика вызвала недовольство представителей Киева. Так, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил разочарование тем, что израильский министр во время визита в Бучу не осудил Россию.

Тем не менее президент Зеленский принял Эли Коэна. Их встреча продолжалась час. Израильский министр в очередной раз выразил солидарность с Украиной, а господин Зеленский недвусмысленно напомнил, что у двух стран теперь есть общий враг в лице Ирана.

«Сейчас закончил важную встречу с президентом Украины Зеленским. В беседе с ним я подчеркнул, что Израиль однозначно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины,— написал вечером Эли Коэн в Twitter.— Мы также пришли к соглашению, что террористическая деятельность Ирана на Украине заслуживает самого жесткого осуждения и должна повлечь за собой практические шаги со стороны мирового сообщества. Я также пообещал, что Израиль расширит оказываемую помощь и примет участие в восстановлении Украины после войны». По данным газеты «Гаарец», элементы системы оповещения об угрозе с воздуха будут предоставлены Украине в течение ближайших трех-шести месяцев.

Марианна Беленькая