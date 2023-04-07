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Коммерсантъ FM
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Подоляк назвал «виртуальным псевдосливом» утечку планов США и НАТО по контрнаступлению ВСУ

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что недавняя публикация в Twitter и Telegram фотографий, как утверждается, планов США и НАТО по организации контрнаступления ВСУ — это «фотошоп» и «виртуальный псевдослив». Об этом он написал в Twitter.

Михаил Подоляк

Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Михаил Подоляк

Фото: Efrem Lukatsky / AP

«С распада СССР разведка (России.— ''Ъ'') деградировала настолько, что единственный способ отмыться от "солсберовских приключений", "трехдневных планов" и других провалов — это фотошоп и "виртуальные псевдосливы". Москве слишком хочется сорвать (Украине.— ''Ъ'') контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро»,— заявил господин Подоляк.

Сегодня, 7 апреля, газета The New York Times обратила внимание на публикацию в Twitter и Telegram фотографий с подробным описанием планов США и НАТО по наращиванию вооруженных сил Украины перед ее контрнаступлением. Издание со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США сообщило, что Пентагон начал расследование этой утечки.

По информации газеты, в документах оценивается «статус конфликта по состоянию на 1 марта». На схемах, в частности, приводятся фотографии графиков ожидаемых поставок оружия, а также упоминаются численность войск и батальонов Украины, но «нет конкретных боевых планов» — например, как, когда и где она намерена начать наступление.

Среди прочего в документах приводится оценка потерь обеих сторон конфликта: Россия якобы потеряла от 16 тыс. до 17,5 тыс. солдат, а Украина — 71,5 тыс. военнослужащих. Аналитики издания считают, что некоторые документы «могут быть выборочно изменены, чтобы распространить кремлевскую дезинформацию».

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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