«Туризм.РФ» решил оздоровиться

Подконтрольная государству корпорация «Туризм.РФ» может заняться реализацией новых проектов, предусматривающих создание санаториев в алтайской Белокурихе, Иркутской области и на Сахалине. Затраты на строительство трех этих объектов могут достичь 8 млрд руб. Но привлечь в проекты соинвесторов корпорации будет непросто: сейчас бизнес отпугивают низкая доходность гостиничного сегмента и возможные сложности с круглогодичной заполняемостью объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Корпорация «Туризм.РФ» в марте зарегистрировала три новых юрлица — ООО «Туризм.РФ Сахалинская область», «Туризм.РФ Алтайский край» и «Туризм.РФ Иркутская область», обнаружил “Ъ” в Kartoteka.ru. Основной вид деятельности этих организаций — санаторно-курортный. В «Туризм.РФ» пояснили “Ъ”, что корпорация продолжает реализацию инвестиционных проектов в сфере туризма, создание мастер-планов развития территорий, предоставление услуг в сфере туризма. Новые компании в трех регионах созданы в том числе для этих целей, добавили в «Туризм.РФ».

Адрес регистрации «Туризм.РФ Сахалинская область» совпадает с местонахождением отеля Pacific Plaza Sakhalin в Южно-Сахалинске. Этот объект находится на балансе ООО «Отели Сахалина», который, по данным «СПАРК-Интерфакс», через ООО «Парк-отель "Бурдугуз"» контролируется ООО «Эн+ Туристическая инфраструктура». Эта компания занимается туристическими проектами En+ Group, основателем которой выступает Олег Дерипаска. Представитель бизнесмена “Ъ” оперативно не ответил.

«Туризм.РФ Иркутская область» зарегистрировано в Иркутске, а «Туризм.РФ Алтайский край» — в курортном городе Белокуриха, расположенном на территории региона. Ранее корпорация начала работу над концепцией туристической территории «Белокуриха Горная», предусматривающей, в частности, строительство шести отелей с фондом более 1 тыс. номеров.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин указывает, что выбранные «Туризм.РФ» регионы пользуются популярностью у туристов. На фоне нехватки там качественного размещения эксперт предполагает, что небольшие объекты в любом случае будут востребованы, считая потенциальные риски для инвесторов минимальными. Однако член общественно-экспертного совета туристического нацпроекта Алексей Кожевников указывает, что бизнес сейчас в целом с опаской относится к участию в реализации гостиничных проектов из-за низкой рентабельности, которая в среднем составляет 5–6% в год, и логистических сложностей с поставками части стройматериалов. В удаленных регионах, по мнению эксперта, могут также возникать риски с невозможностью обеспечить круглогодичную загрузку новых отелей.

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что в этих локациях целесообразно строить отели на 150–200 номеров. В окрестностях Белокурихи и Иркутска подобные проекты обойдутся примерно в 2 млрд руб. каждый, в Южно-Сахалинске смета возрастет до 3,5–4 млрд руб. из-за технических и логистических сложностей, отмечает он. Эксперт указывает, что объект на Сахалине также потребует создания всесезонной инфраструктуры, в противном случае загрузить его может быть непросто.

Господин Ромашкин указывает, что создание санаторной инфраструктуры, как правило, предусматривает увеличение площадки привычного отеля на 25% и рост инвестиций в проект на 15% за счет необходимости покупки оборудования. Но главной проблемой, по мнению эксперта, станет нехватка квалифицированных медицинских специалистов в удаленных локациях: «Убедить человека переехать из Москвы в Южно-Сахалинск достаточно сложно».

Проекты в Южно-Сахалинске, Белокурихе и Иркутске — не первые санаторные объекты в портфеле «Туризм.РФ». Ранее госкорпорация запланировала похожие проекты в Анапе и Новгородской области (см. “Ъ” от 17 февраля). Согласно оценкам Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья, в целом отдых в здравницах сейчас пользуются спросом: загрузка объектов находится на высоком уровне прошлого года, глубина бронирований растет.

Александра Мерцалова