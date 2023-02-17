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Коммерсантъ FM
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«Туризм.РФ» разместится в санатории

Госкорпорация может начать два профильных проекта

Растущая загрузка санаторно-курортных объектов стала привлекать и госкорпорацию «Туризм.РФ». Совместно с соинвесторами, поиск которых еще не начался, компания рассчитывает запустить два профильных проекта в Анапе и Новгородской области. Участники рынка называют две эти локации перспективными для оздоровительного туризма, но предупреждают, что открыть санаторий сложнее, чем классический отель. Проблематичным для «Туризм.РФ» может стать и поиск соинвесторов, которые пока осторожно подходят к сотрудничеству с корпорацией.

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Госкорпорация «Туризм.РФ» на прошлой неделе создала два новых ООО — «Курортно-оздоровительный комплекс "Высокий мыс"» и «Курортно-оздоровительный комплекс "Русич"», обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». В «Туризм.РФ» подтвердили “Ъ”, что рассматривают возможность реализации двух инвестпроектов по запуску санаторно-курортных объектов — «Русич» в Новгородской области и «Высокий мыс» в Анапе. Детали проектов будут определены после проработки с региональными властями и Росимуществом, уточнили в корпорации.

Проект «Высокий мыс» может предполагать строительство пансионата в составе курорта «Новая Анапа». Прошлой осенью «Туризм.РФ» вошел в состав созданной по поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко рабочей группы по развитию этого проекта. Строительство курорта, где планируется создать до 15 тыс. гостиничных номеров, предполагается начать в районе станицы Благовещенская рядом с Анапой.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин называет Анапу в целом сейчас одной из самых быстрорастущих курортных зон. «Сейчас поток ограничивает закрытый аэропорт, но строительство объекта в любом случае завершится лишь через несколько лет»,— добавляет он. Основатель Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич считает, что в рамках «Высокого мыса» целесообразно построить санаторий на 300 номеров, инвестиции в который составят 3–4,5 млрд руб.

Санаторий «Русич» госкорпорация может построить в Старой Руссе. Это направление, по словам господина Ромашкина, сейчас пользуется интересом у туристов. «Мы наблюдаем востребованность у туристов отдыха в средней полосе России, при этом они стараются выбирать локации, удаленные от Москвы и Санкт-Петербурга, где отдохнуть сложнее»,— поясняет он. По оценкам господина Ивашкевича, в Старой Руссе может быть востребован объект на 150–200 номеров, инвестиции в который составят 1,5–3 млрд руб.

Закрытие выездных направлений для оздоровительного туризма и отложенный из-за пандемии спрос обеспечивают рынку санаторно-курортных услуг хорошие темпы роста. В Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья ранее указывали (см. “Ъ” от 9 декабря 2022 года), что загрузка объектов по итогам 2022 года превысила докризисный показатель. Активный рост сегмента, по словам Станислава Ивашкевича, обеспечивает высокий интерес к нему инвесторов. Но зампред Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян поясняет, что запуск санаторных объектов сложнее, чем классических отелей. «Такие проекты предполагают наличие медицинского персонала и профильных специалистов, и не все из них готовы работать в пансионатах»,— поясняет эксперт. К этому, по его словам, добавляются общие для рынка сложности с большими сроками окупаемости и сложностью прогнозирования.

«Туризм.РФ» для реализации своих проектов планирует найти соинвесторов. Однако сделать это будет непросто, считает член общественно-экспертного совета туристического нацпроекта Алексей Кожевников. Бизнес сейчас в целом осторожно подходит к вложениям в гостиничные проекты, поясняет он. Собеседник “Ъ” на туристическом рынке считает, что не все отельеры готовы заниматься реализацией проектов вместе с корпорацией. «Понятных примеров сотрудничества на рынке пока нет, технически не совсем ясно, как впоследствии будет осуществляться выкуп долей и выход корпорации из проектов»,— отмечает он. Источник “Ъ” говорит, что знает о нескольких региональных инвесторах, решивших отказаться от сотрудничества с «Туризм.РФ» в рамках своих проектов.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев

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