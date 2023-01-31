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Коммерсантъ FM
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Турбизнес обрусел

Новые компании появляются только на внутренних направлениях

Кризисы из-за пандемии и военных действий на Украине привели к сокращению числа зарегистрированных туроператоров и агентов с 2020 года почти на 20%. Заметнее всего это повлияло на зависимые от международных потоков Москву, Санкт-Петербург и Приморье, а на Кавказе, Камчатке и в Мурманской области число игроков выросло за счет внутреннего туризма. Последний, вероятно, останется точкой роста в отрасли.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На январь 2023 года в России зарегистрировано 43,54 тыс. туристических компаний, что на 2,75% меньше, чем годом ранее, и на 19,74% меньше, чем в январе 2020 года, подсчитали в «Контур.Фокусе». Расчеты учитывают структуры, основная деятельность которых — турагентства или туроператоры. Как отмечают аналитики, отрасль начала постепенно отходить от кризиса в связи с пандемией, но из-за осложнившейся в 2022 году геополитической обстановки динамика осталась отрицательной.

Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко указывает, что в начале 2020 года в реестре его организации было 530 туроператоров, а в начале этого года — около 400 игроков. Таким образом число участников сферы выездного туризма сократилось на 24–25%. По словам господина Осауленко, часть ушедших из ассоциации компаний могла перейти в теневой сегмент, но там число игроков также уменьшалось. На сокращение числа офисов турагентств на 11% за год также указывали данные 2ГИС.

Основатель агентства «Персона грата» Георгий Мохов считает, что уход с рынка туристических компаний обусловлен экономическими причинами и массовым его назвать нельзя. «По итогам января из федерального реестра исключили 70 туроператоров, это нормальная коррекция в начале года»,— говорит он. Господин Осауленко указывает, что в 2022 году впервые с начала пандемии в реестре «Турпомощи» начали появляться новые игроки. По оценкам «Контур.Фокуса», с 2020 года в России суммарно были ликвидированы 22,47 тыс. туристических компаний, а зарегистрировано в два раза меньше — 11,7 тыс. организаций. В 2022 году ликвидировано на 34% больше компаний, чем зарегистрировано.

Заметное снижение числа игроков наблюдается на крупнейших рынках. В Санкт-Петербурге, по данным «Контур.Фокуса», сейчас 3,6 тыс. туристических компаний, что на 29,4% ниже аналогичного значения за январь 2020 года. В Москве за тот же период количество организаций сократилось на 29,2%, до 7,6 тыс. компаний. Спад на 25–26% также наблюдается в Тульской, Ивановской, Ярославской, Воронежской и Белгородской областях. В Приморском крае число участников рынка сократилось на 22,1%, до 718 компаний. Негативная динамика во многом связана с сокращением выездного и въездных потоков, говорит гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. В Москве, по его словам, 85% продаж среднего агента до пандемии обеспечивали зарубежные туры.

В Дагестане на фоне роста туристической популярности региона число турфирм за три года выросло на 57,8%, до 388 компаний. На Камчатке количество участников рынка увеличилось на 24,5%, до 473 организаций, в Мурманской области — на 18,8%, до 380 компаний. Позитивная динамика также наблюдается в других регионах Северного Кавказа и Дальнего Востока. Господин Ромашкин поясняет, что частично речь идет об органическом росте в связи с увеличением числа прибытий в регионы, частично — об обелении рынка. «В Дагестане начали больше работать крупные туроператоры с определенными требованиями к контрагентам. В результате люди, ранее оказывавшие услуги в частном порядке, теперь регистрируются как операторы внутреннего туризма»,— рассказывает он.

Александр Осауленко отмечает постепенное улучшение ситуации на туррынке. По итогам 2021 года 100 участников «Турпомощи» сообщали о нулевых доходах от выездных продаж, а в 2022 году таких было более чем втрое меньше, указывает он. Георгий Мохов ждет продолжения сокращения числа игроков на рынке выездного туризма и прироста участников внутреннего. А господин Осауленко отмечает, что туроператорский бизнес может поддержать полноценное открытие Китая и расширение числа европейских направлений.

Александра Мерцалова

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