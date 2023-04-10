Нефть дождалась разгрузки

Танкер с российской нефтью разгрузился в Гане после шести недель ожидания в море. Это первая поставка сырья в западноафриканскую страну за последние четыре года, пишет Bloomberg. Так Россия пытается найти новые каналы сбыта, уверено агентство. Причем партия для такой страны, как Гана, подозрительно крупная — 600 тыс. баррелей. Государству хватило бы этого на полгода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Но, скорее всего, Гана попытается эту нефть перепродать, считает ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Африка рассматривается Россией как возможность диверсификации поставок своих нефтепродуктов, потому что там не хватает именно готового топлива. Из-за небольшого количества НПЗ Россия везет туда дизель, мазут. При этом поставки именно сырой нефти — редкий случай для Южной Африки. Обычно ее везут в северную часть континента.

Почему именно Гана? По всей видимости, африканские и не только компании в определенный момент пытались купить наиболее дешевую российскую нефть, потому что именно в декабре-январе скидки были максимальными. Вполне возможно, что этим решили воспользоваться и в Гане. Они закупили нефть, но, может быть, не решались принять груз, потому что не совсем понимали, какие санкции что означают, и можно ли им это топливо отгрузить. Поэтому и возникло определенное затишье. Нужно было убедиться, что нефть можно принять. Задержка также могла быть вызвана тем, что ее хотели перепродать дороже и вообще не отгружать к себе.

Почему тогда ее приняли? Хранить нефть дешевле на берегу. И не факт, что топливо переработают в Гане. Вполне возможно, что они подождут, когда дисконт уменьшится. Баррель начнет дорожать, и Гана сможет перепродать эти 600 тыс. бочек — довольно большой объем. На внутреннем рынке Ганы такого количества хватит примерно на полгода».

Гана сможет перепродать российскую нефть, несмотря на все риски, едва ли это признают контрабандой, полагает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович:

«Скорее всего, поступившая нефть будет перепродана. В итоге она попадет в какие-то другие страны. Западные правительства закроют на это глаза, они сейчас не готовы к сценарию, когда российская добыча на самом деле могла бы резко снизиться, и возник бы дефицит.

Но какие риски в таком случае возникают? По одной из версий, которую продвигают участники сделки с Ганой, возможно, нефть пришла из Казахстана. Но надо помнить, что тот казахстанский сорт, который раньше назывался Caspian Blend, переименован в KEBСO — Kazakhstan Export Blend Crude Oil. При этом физико-химические свойства данного сырья не изменились. Они практически неотличимы от российского сорта Urals. Как в этой ситуации доказать, что эти молекулы физически пришли не из Казахстана, а из России? Мне кажется, никак».

Как отмечает Bloomberg, больше половины экспорта российской нефти в декабре 2022 года — уже во время действия европейского эмбарго и ценового потолка — обеспечили шесть малоизвестных трейдеров.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин