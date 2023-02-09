Euroclear прокрутил активы

Депозитарий Euroclear заработал на замороженных из-за санкций российских активах почти €600 млн. Собеседники “Ъ FM” считают, что инвесторы могли бы попытаться затребовать эти деньги. Доход от заблокированных российских средств составил примерно половину от всех поступлений бельгийской расчетно-клиринговой системы по итогам 2022 года. Суммарно компания заработала €1,2 млрд, говорится в ее заявлении. Там еще летом сообщали, что инвестируют эти активы «в соответствии со стандартным процессом». Однако эксперты говорят, что это не совсем обычный случай. Тему продолжит Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Еще в конце июля, когда Euroclear отчитывался об итогах за первые шесть месяцев, в компании прогнозировали, что их процентная прибыль будет только расти. И судя по годовому отчету, доходность от инвестирования замороженных российских активов — а это около €100 млрд — выросла примерно в пять раз — со €110 млн до €597 млн. И до тех пор, пока вопрос с разморозкой российских активов не решится, они будут и дальше зарабатывать на них, отмечает глава инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:

«Euroclear получил подарок судьбы, она действительно использует средства для размещения, и это будет происходить до момента, пока деньги россиян не разблокируют. То есть компания занимается деятельностью, которую и ведет расчетный депозитарий. У Euroclear есть некая денежная подушка, которая формируется за счет большого количества финансовых потоков, и он ей как-то оперирует. Получается так, что приток средств произошел, а движения дальше не последовало. Получается, Euroclear продолжил их размещать, но отнес этот доход себе в прибыль».

Однако в этой ситуации не все так однозначно. Дело в том, что через Euroclear проходило множество операций, среди которых дивидендные и купонные выплаты, а также погашения по ценным бумагам. С формальной точки зрения эти средства должны были достаться конкретным инвесторам, но этого не произошло из-за ограничений. Поэтому воспринимать их как остатки на счетах, которые можно инвестировать, не совсем справедливо.

И в теории подобный заработок Euroclear можно было бы попытаться признать незаконным, считает управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов:

«Возможно, когда-то у Euroclear возникнут сложности с доказательством правомерности зачисления таких средств себе в прибыль.

У этих ценных бумаг есть конкретные владельцы, и поскольку они по суду не являлись подсанкционными лицами и не были еще как-то ограничены в правах, то эти дивиденды должны были падать на их субсчет, а не относится к прибыли.

Но прибыль отдавать депозитарий, думаю, не собирается, поэтому с Euroclear придется судиться».

В самой компании заявляли, что разбирательства, которые сейчас ведутся по поводу разморозки части российских активов, могут привести к корректировке данных о прибыли. Однако Euroclear не считает это существенным риском. С юридической точки зрения, требовать выплат из доходов клирингового центра должен их основной клиент, например НРД. И формальный повод есть — нарушения условий договора, ведь Euroclear вместе с Clearstream приостановили операции с Россией в начале марта, то есть до введения санкций.

Однако перспективы разбирательства зависят от условий соглашения, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Нужно смотреть договор между Национальным расчетным депозитарием и Euroclear, начисляются ли проценты, подлежат ли они выплате в НРД. Если же есть положение о том, что не вся прибыль, а часть процентов подлежит перечислению в пользу клиента, то тогда они должны будут исполнять этот договор после того, как активы будут разморожены».

Однако эксперт признает, что вероятность найти основание для подачи претензии крайне мала. И успехом было бы добиться возврата хотя бы части российских активов. В конце декабря финансовые власти Люксембурга и Бельгии выпустили специальные лицензии, которые должны были запустить этот процесс. Но они действовали до 7 января. Многие брокеры и юристы передали необходимые документы для начала процедуры. Ответов они до сих пор не получили.

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