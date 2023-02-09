Euroclear прокрутил активы

Депозитарий Euroclear заработал на замороженных из-за санкций российских активах почти €600 млн. Собеседники “Ъ FM” считают, что инвесторы могли бы попытаться затребовать эти деньги. Доход от заблокированных российских средств составил примерно половину от всех поступлений бельгийской расчетно-клиринговой системы по итогам 2022 года. Суммарно компания заработала €1,2 млрд, говорится в ее заявлении. Там еще летом сообщали, что инвестируют эти активы «в соответствии со стандартным процессом». Однако эксперты говорят, что это не совсем обычный случай. Тему продолжит Владислав Викторов.
Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ
Еще в конце июля, когда Euroclear отчитывался об итогах за первые шесть месяцев, в компании прогнозировали, что их процентная прибыль будет только расти. И судя по годовому отчету, доходность от инвестирования замороженных российских активов — а это около €100 млрд — выросла примерно в пять раз — со €110 млн до €597 млн. И до тех пор, пока вопрос с разморозкой российских активов не решится, они будут и дальше зарабатывать на них, отмечает глава инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин:
«Euroclear получил подарок судьбы, она действительно использует средства для размещения, и это будет происходить до момента, пока деньги россиян не разблокируют. То есть компания занимается деятельностью, которую и ведет расчетный депозитарий. У Euroclear есть некая денежная подушка, которая формируется за счет большого количества финансовых потоков, и он ей как-то оперирует. Получается так, что приток средств произошел, а движения дальше не последовало. Получается, Euroclear продолжил их размещать, но отнес этот доход себе в прибыль».
Однако в этой ситуации не все так однозначно. Дело в том, что через Euroclear проходило множество операций, среди которых дивидендные и купонные выплаты, а также погашения по ценным бумагам. С формальной точки зрения эти средства должны были достаться конкретным инвесторам, но этого не произошло из-за ограничений. Поэтому воспринимать их как остатки на счетах, которые можно инвестировать, не совсем справедливо.
И в теории подобный заработок Euroclear можно было бы попытаться признать незаконным, считает управляющий директор компании «Арбат Капитал» Александр Орлов:
«Возможно, когда-то у Euroclear возникнут сложности с доказательством правомерности зачисления таких средств себе в прибыль.
У этих ценных бумаг есть конкретные владельцы, и поскольку они по суду не являлись подсанкционными лицами и не были еще как-то ограничены в правах, то эти дивиденды должны были падать на их субсчет, а не относится к прибыли.
Но прибыль отдавать депозитарий, думаю, не собирается, поэтому с Euroclear придется судиться».
В самой компании заявляли, что разбирательства, которые сейчас ведутся по поводу разморозки части российских активов, могут привести к корректировке данных о прибыли. Однако Euroclear не считает это существенным риском. С юридической точки зрения, требовать выплат из доходов клирингового центра должен их основной клиент, например НРД. И формальный повод есть — нарушения условий договора, ведь Euroclear вместе с Clearstream приостановили операции с Россией в начале марта, то есть до введения санкций.
Однако перспективы разбирательства зависят от условий соглашения, отмечает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:
«Нужно смотреть договор между Национальным расчетным депозитарием и Euroclear, начисляются ли проценты, подлежат ли они выплате в НРД. Если же есть положение о том, что не вся прибыль, а часть процентов подлежит перечислению в пользу клиента, то тогда они должны будут исполнять этот договор после того, как активы будут разморожены».
Однако эксперт признает, что вероятность найти основание для подачи претензии крайне мала. И успехом было бы добиться возврата хотя бы части российских активов. В конце декабря финансовые власти Люксембурга и Бельгии выпустили специальные лицензии, которые должны были запустить этот процесс. Но они действовали до 7 января. Многие брокеры и юристы передали необходимые документы для начала процедуры. Ответов они до сих пор не получили.
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