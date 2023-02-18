Разблокировка получила отказ

Российские инвесторы получили первые отказы в разблокировке активов от органов ЕС. По данным источников «РБК Инвестиций», всего пришло как минимум три ответа от бельгийского регулятора трем юридическим фирмам. «Ваш запрос не касается продажи позиций на замороженных счетах Национального расчетного депозитария в бельгийском финансовом учреждении, а является запросом на перевод денежных средств за пределы Евросоюза», — говорится в одном из писем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В нем указано еще одно основание для отказа: клиент юридической фирмы «не продемонстрировал, что операции, заключенные с НРД или каким-либо образом связанные с ним, были прекращены».

Имеют ли другие инвесторы шанс на разблокировку активов? Управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров считает, что число отказов может увеличиться:

«Когда были выданы европейские лицензии, многим показалось, что это некое потепление в отношении лиц, не вошедших в санкционный список. Но сейчас мы видим, что европейские органы ведут себя максимально формально. Ожидаю, что отказы могут продолжиться. Видимо, европейцам нужно было продемонстрировать собственным избирателям готовность к сотрудничеству, а дальше отчитаться о том, что другая сторона не смогла выполнить разумных требований. Соответственно, никаких разблокировок не произошло. Мотивация что-либо возвращать как минимум не высока. Возможность разблокировать, что называется, по-хорошему, к сожалению, видимо упущена. Теперь уже остаются только варианты, связанные с длительными и неочевидными судами. Как отметил Минфин Бельгии, обжаловать отказ разблокировки можно в течение 60 дней с момента получения письма».

Специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова считает, что процесс может занять не один год:

«Это только первые ответы. Каждая из лицензий рассматривается индивидуально, и делать обобщенный вывод, будет ли это общей тенденцией или нет, пока не стоит. Вариантом может стать оспаривание отказа в суде. Возможности подавать коллективные иски по данным категориям споров в бельгийском законодательстве нет. Это значит, что каждому клиенту, получившему отказ, придется самостоятельно подавать на его обжалование. Решение может оставаться связанным с некоторыми политическими трендами, но юридический путь — судебный спор. Это может занять от полутора до двух лет или даже больше».

Национальный расчетный депозитарий попал в пакет санкций Евросоюза 3 июня. В результате часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали приходить. Выплаты копятся в зарубежных депозитариях, но не могут дойти до счетов клиентов.

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Дарья Фоменко